ISTRAŽIVANJE: Šokantni rezultati – Električna vozila nisu najčišća, a dizel motori nisu najgori!

Koji motori tj. koje pogonsko gorivo zagađuje više, a koje manje? Rezultati istraživanja neke bi mogli iznenaditi… foto: Automobili

Njemački autoklub ADAC proveo je studiju o emisijama štetnih plinova i došao do zanimljivog podatka. Automobili na prirodni plin (metan) trenutno su najmanje štetni za klimu. U usporedbi s benzinskim, dizelskim i električnim automobilima, koji voze s trenutno važećom mješavinom električne energije, automobili na prirodni plin pokazali su najbolje rezultate.

Samo bi električni automobili koji 100 posto koriste energiju iz obnovljivih izvora u cjelokupnom radnom ciklusu imali bolji rezultat u emisijama ugljičnog dioksida od automobila koje pokreće prirodni plin.

Istraživački institut Joanneum Research procijenio je emisiju CO2 iz automobila takozvane Golf klase, koji godišnje prijeđu 15.000 kilometara, a ukupni životni vijek ADAC-a traje 15 godina. Prema ADAC-u, električni automobili u Njemačkoj koriste energiju dobivenu najvećim dijelom iz termoelektrana na lignit i ugljen, a tu je i energija potrebna za proizvodnju baterija. Najgori su u istraživanju bili benzinski motori, a slijedili su ih dizelski automobili i električni automobili, koji su gotovo izjednačeni.

Možda se neki sada čudom čude, no to samo znači da nas ne prate redovito, jer smo davnih dana obradili temu u kojoj detaljno objašnjavamo kako električni automobili nisu toliko ekološki i “zeleni” koliko se misli (barem dok se električna energija u većem postotku ne počne dobivati iz obnovljivih izvora). No vratimo se na ovo istraživanje i konkretne brojke…

Električni automobil možda uopće i nije toliko ekološko vozilo kako ga predstavljaju… foto: Borderless News and Views

Rezultati su uključivali sve emisije, od proizvodnje do recikliranja vozila, od proizvodnje goriva do proizvodnje električne energije. Sa 225.000 kilometara automobil na prirodni plin ukupno bi emitirao oko 35 tona CO2, dizelaši i električni automobili oko 38 tona, a benzinci više od 40 tona… Kad bi 100 posto energije dolazilo iz obnovljivih izvora električni automobil bi na istom uzorku emitirao oko 13 tona CO2. Ali, kao što znate, većina energije ne dolazi iz obnovljivih izvora. Izvor: Revija HAK.

