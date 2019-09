Top 5 najluđih „tunera“ iz osamdesetih

Eto još jednog (tj. pet) dokaza da su upravo osamdesete bile najbolja i najspaljenija era koju je čovječanstvo imalo prilike doživjeti.

Koenig Specials Evolution Competition kao Testarossa s 1000 konja. foto: Suggest Keyword

Osamdesete – to divno desetljeće koje je zauvijek definirano hladnim ratom, pop-glazbom i pretjerivanjem u apsolutno svim segmentima kojih se prosječan čovjek mogao sjetiti.

Bilo je to vrijeme izobilja za neke i vrijeme velike bijede za neke druge, no usprkos dobrim i lošim vijestima su nas sve uveseljavale zvijezde iz tog vremena, što pak ne uključuje samo medije poput televizije i glazbe, već i politike, industrije i svih ostalih segmenata čovječanstva i naših života.

Čak je i MTV stvarno bio glazbena televizija, što

Vjerovali ili ne, ovo je Madonna. foto: FanForum

Auto-industrija je prema mnogima tijekom osamdesetih pomalo zastranila, te su neki od automobila iz dog desetljeća proglašeni najgorima svih vremena. No s druge strane, te iste osamdesete označile su revoluciju za Ferrari, jedan sasvim novi smjer tehnologije za Porsche i od BMW-a napravile marku koja i dan-danas oko sebe skuplja obožavatelje.

Bilo je to vrijeme u kojem je Audi revolucionarizirao Rally-natjecanja, pojedini japanski proizvođači automobila svoje su modele ubacili među one najpoželjnije na svijetu, a ludi su Ameri konačno shvatili da ogromna zapremina motora i „macho“ naziv modela nisu jedini atributi koje automobil treba imati.

No poseban dio fascinacije u sklopu svijeta na četiri kotača u osamdesetima su donijeli „tuneri“, tj. tvrtke koje su eru kiča i gramzljivosti uspjele još više istaknuti kao takvu.

Dakle krenimo s listom…

Autocostruzione – tvrtka koja je uspjela uništiti Rolls-Royce Silver Spirit. foto: Classic Driver

05. Autocostruzione

Talijanski dizajn, nekad glavna faca tvornice Bizzarini, vrhunski strojevi i oveća količina novaca „iz dijaspore“ (čitaj: iz UAE-a) ovako „na prvu“ zvuče kao kombinacija osuđena na uspjeh. No tvrtka Autocostruzione je ispala pravim ubojicom ne samo automobila, već i ukusa i zdravog razuma.

Naime, jednog je dana sredinom osamdesetih netko od osnivača tvrtke očito uzeo previše kokaina i odlučio je uzeti Rolls-Royce Silver Spirit (kao najskuplju limuzinu tog vremena) i otpiliti mu krov. Zatim je netko od kolega s još većom količinom kokaina u nosu odlučio dodatno istaknuti tu preinaku, te je dotični Silver Spirit polakiran u kričavo žutu boju.

Nakon toga je u prostorije tvrtke svratila oveća hrpa ljudi koji su kokain šmrkali cijeli dan, te koji su i interijer ove pokretne luksuzne katastrofe ujednačili s karoserijom, pa je na kraju dobiven ogroman žuti automobil s četiri žuta sjedala, te bez ikakve strukturalne čvrstoće.

Samim time bi čovjek pomislio da će dan nakon izlaska kokaina iz sustava ovih individua ovaj automobil biti skriven u šupi ili spaljen na lomači, no isti je ponuđen nekolicini ultra-bogatih ljudi tog vremena, te je prodano nekoliko primjeraka, nakon čega je tvrtka skoro preko noći zatvorila svoja vrata i pala u zaborav. Pitam se zašto…

Vantagefield je također zastranio na polja kokaina u osamdesetima. foto: Classic Driver

04. Vantagefield od London

Zamislite ovo: karoserija od Range Rovera prve generacije s prednjim dijelom od Mercedesa W123, šest kromiranih kotača skinutih s nekog američkog automobila iz „Muscle car“ ere i u kombinaciji s interijerom za čiju je izradu srušena oveća količina plemenitog drveća, te za koju je zaklano otprilike dvije farme krava.

Zamislili ste?

Odlično.

Sad sve zajedno pomnožite s deset i još uvijek nećete dobiti ono što je tvrtka Vantagefield nudila bogatašima diljem planete.

Tvrtka je od samog početka pokušavala kombinirati nespojivo, te ideologiju luksuza podići na posebno visok nivo. Samim time se pretjerivalo gdje god se moglo. No glavni ideolozi ove tvrtke zajedno s tvorcima projekata očito nisu ni u kojem momentu stali i pogledali svoje kreacije, jer da jesu, vjerujem da bi već nakon izrade prvog koncepta zatvorili svoja vrata. Ovako posluju i dan-danas, pa ih slobodno možete pitati koje su sve droge konzumirali tijekom „pop“ ere i kako su se uopće izvukli iz pakla droge koji ih je natjerao da iz sasvim normalnih automobila rade ovakve monstruozne kreature.

03. Sbarro

Iako Franco Sbarro zajedno sa svojim kreacijama ne spada baš skroz pod opis „tunera“, svejedno se zbog baza na već postojećim automobilima i modifikacijama na njima može tako klasificirati. Uostalom, kako bi drugačije opisali nekoga tko je bio u stanju uzeti Golf „jedinicu“, u njega sa stražnje strane na pomične nosače i hidraulički stražnji ovjes ugurati motor od Porschea 911, te pod prednju „haubu“ ugurati rezervoar s vodom zapremine 100 litara?

Naime, spomenute modifikacije napravljene su kao demonstracija sile, te se stražnji kraj Golfa podizao samo zato da prolaznici mogu vidjeti Porscheov motor, dok je tank s vodom montiran naprijed služio kao zamjena za motor, tj. balast kojim se osiguravao raspored težine u omjeru 50:50.

Dakle, izuzev show-programa koji je ovaj automobil definitivno bio, ne može se reći da je projekt nepromišljen, već samo nepotreban.

Naravno, takvih je projekata bilo još puno, no uz ovaj uvrnuti Golf vrijedi spomenuti i Sbarro Monster G – „terenac“ baziran na legendarnoj G-klasi koji je doista izgledao poput nečega što bi u nekom filmu i uz korištenje nekolicine specijalnih efekata bez problema moglo presuditi čovječanstvu.

Dugine boje i Magnum 44 samo su dio fascinacije ovog Porschea. foto: Wikipedia

02. B+B

Braća Buchman su početkom osamdesetih za Porsche označili doba kiča i pretjerivanja kroz nepotrebne modifikacije i dodatke kakvih se ni Boy George ne bi posramio. To je jednostavno činjenica od koje nije moguće pobjeći ni milimetra.

Naime, izuzev lucidnih shema kolorizacije interijera i eksterijera, te pojedinih dijelova i komponenata na Porscheovim modelima iz tog vremena, tvrtka B+B je bila slavna i po tome što je od svakog modela pokušavala napraviti Targa-verziju. Tako je u jednom momentu nakon sve sile 911-ica na red prvo stigao model 928, a zatim i 924, dok je za 911-icu kao „opcija“ ponuđena ugradnja konzole za Magnum .44 s (naravno) na nju postavljenim stvarnim i pravim pištoljem – i to kromiranim.

E sad…ne znam koliko se proizvođača dijelova i komponenata u svijetu tuninga od tog vremena do danas odlučilo na takav potez, no baš da ih i ima, tvrtka B+B je u tom svijetu pionir. To naravno ni približno ne znači da je umetanje pištolja ovećeg kalibra u jedan automobil na bilo koji način dobro i pozitivno, no taj dio priče je ionako nebitan. Ipak su to bile osamdesete – era u sklopu koje ništa nije bilo strano, nespojivo i blesavo, te era u sklopu koje su čak i ovakvi idiotski dodaci imali svoje kupce – pogotovo u Meksiku i sličnim mekama ukusa.

Gemballa Extremo – jedna od bolesnijih prerada Porschea. foto: Conceptcarz

01.Gemballa

O da… Stigli smo do tvrtke koja je i dan-danas aktualna u svijetu tuninga, no koja je tijekom osamdesetih proživljavala najbolja vremena.

Naime, početkom osamdesetih je Uwe Gemballa na bazu Porschea 911 (930) postavio svojevrsnu kombinaciju 911-ice i Ferrarijeve Testarosse, te je taj sklepani „trio fantastikus“ nazvao Avalanche, Mirage i Cyrrus. Dotični trio 911-ica izuzev proširenja na karoserijama raspolagao je i s tzv. „slant nose“ prednjim krajem, koji se od klasične 911-ice razlikovao po „pop-up“ farovima. No eksterijer je bio samo jedan mali dio posebnosti s kojima je Gemballa kao tvrtka koračala tadašnjim tržištem.

Naime, izuzev proširenja tu su bili kotači dimenzija 14,5×17 inča (da, dobro ste pročitali), četverostruki nastavci ispušnih cijevi, te sva sila elektronike koja je s potpisom tvrtke Pioneer dolazila u kombinaciji s apsolutno pretjeranom karoserijom. Tako je prosječni interijer bilo kojeg od Gemballinih modela bio oplemenjen sto i jednim mjernim instrumentom, audio-sustavom kakvog se ne bi posramio ni oveći noćni klub u Miamiju, a tu su bile i kamere koje su umjesto retrovizora služile vozaču da vidi gdje se i kako parkira.

Dakle, tehnološki gledano, riječ je o automobilima koji su u pojedinim segmentima bili daleko ispred svog vremena, pa stoga ne čudi kako su i dan-danas rado spomenuti u krugovima štovatelja luksuza i brzine, a još manje čudi da je tvrtka i nakon smrti svog tvorca opstala i u današnje vrijeme.

Koenig C62 – cestovna verzija jednog od najbolesnijih trkaćih automobila svih vremena. foto: Born Rich

00.Koenig Specials

Tvrtka Gemballa bila je zakon, no tvrtka Koenig Specials bila je jednostavno izvan svake konkurencije i zato se jednostavno morala naći na posebnom mjestu ove male liste tunera iz osamdesetih koji su djelovali pod devizom „powered by cocaine“.

Kao tvrtka, Koenig Specials je svojim radom bila posvećena za osamdesete tipičnim proširenim preradama eksterijera marki Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini i Jaguar. No za razliku od mnogih drugih u tom polju djelovanja, Koenig Specials je iz svakog od automobila bio u stanju fascinirati i na drugim poljima.

Tako je npr. legendarni Mercedes-Benz 560 SEC u režiji ove tvrtke uz proširenu karoseriju i imidž nalik ruskom plaćenom ubojici imao i preko 400 konjskih snaga na raspolaganju (što je stotinjak više u odnosu na original). Zatim je tu nekolicina unikatnih Lamborghinija i Jaguara, koji su svojim eksterijerom plašili malu djecu i umirovljenike, ali svi oni zajedno nisu bili toliko posebni kao što su bile prerade ove tvrtke na Ferrarijevim modelima.

Naime, izuzev legendarnog i predivnog modela 512BB, za koji ne znam jesam li više drhtao gledajući ga ili sjedeći u njemu, jednostavno je nemoguće ne spomenuti Koenig Specials Evolution Competition – automobil baziran na Ferrarijevoj Testarossi, koji je izuzev proširenja i kotača dijelom napravljenih od 24-karatnog zlata imao i 1,000 konjskih snaga, te se uz sve to još mogao pohvaliti i maksimalnom brzinom od preko 370 kilometara na sat. Dotični je automobil izazvao ne samo burne reakcije, već i odavanje poštovanja autorima od strane samih tvoraca Testarosse, što je pak samo po sebi presedan u svijetu tuninga.

Samim time ovu tvrtku jednostavno nije bilo moguće preskočiti, a ako već ništa drugo, onda kao potpisnik ovog teksta moram reći da nikada ni na koji automobil nisam slinio koliko je to bio slučaj zbog nekolicine uradaka koji su na svijet došli upravo iz ove tvrtke. Stoga nema druge nego jednostavno reći da je ovo jedna od onih tvrtki koje se bez problema mogu nazvati legendarnima.

…a fotografije će u nastavku to i potvrditi.