VIDEO: Albancu kritizirali uslugu u restoranu, a on im razbio kombi i vozio se na haubi!

Albanija je sve popularnija i jeftina turistička destinacija za odmor na Jadranskom moru! No imate li namjeru istražiti čari ove doista prekrasne zemlje koja nudi jako puno toga za istražiti, imajte na umu da postoje vlasnici restorana koji nisu baš spremni razumno podnijeti vašu kritiku…

Grupa turista iz Španjolske nedavno je doživjela vrlo neugodno iskustvo nakon što su kritizirali uslugu u jednom restoranu na jugu Albanije. Ugostitelju se njihova kritika nije svidjela pa je podivljao, vozio im se na haubi i razbijao.

Albanski je vlasnik restorana u mjestu Porto Palermo (jug Albanije), u naletu bijesa zbog loših kritika gostiju porazbijao njihov kombi i razbio im vjetrobransko staklo dok su ga oni vozili na haubi oko tri kilometra. Tijekom cijele te vožnje on je pokušavao razbiti do kraja vjetrobransko staklo i doći do vozača.

Jedan od putnika sve je snimao svojim mobitelom kao dokaz (video možete pogledati ispod), a na toj snimci koju je objavila albanska Report TV, se čuju uplašeni Španjolci koji su van sebe, te jedan koji je pokušavao nogom odgurnuti čovjeka s haube.

Putnici su zvali policiju u pomoć, a kada su konačno nakon par kilometara zaustavili dotični im je vlasnik pokušao otvoriti vrata vozila i ući u njega, no Španjolci su brzo dali gas i udaljili se od tog mjesta (ovoga puta bez pobješnjelog vlasnika).

Navodno je vlasnik restorana uhićen, a ministar turizma Albanije kao ispriku napadnutim turistima poklonio je buket cvijeća…

Živo nas zanima o kakvoj se tu točno kritici radi, te još više što bi vi učinili na mjestu ovih turista (čitaj: kojim načinom bi ga najbrže skinuli s haube)…

