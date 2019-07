VIDEO: Komičar Tracy Morgan kupio Bugatti Veyron Grand Sport pa ga oštetio za pola sata

Zamislite scenarij, konačno ste si priuštili novog Bugatti Veyrona i onda vas neposredno poslije preuzimanja kupljenog auta, pogodi neoprezni vozač koji nije provjeravao mrtvi kut…

Tracy Morgan, 50-godišnji komičar, istresao je gotovo dva milijuna dolara za Bugatti Veyron Grand Sport kojeg je oštetio za malo više od pola sata nakon kupnje.

Thanks for any concern but I am totally fine. My NEW CAR? We shall see. Love you all.

— Tracy Morgan (@TracyMorgan) 4. lipnja 2019.