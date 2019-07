VIDEO: Ostavili ste podignutu ručnu kočnicu a nastavili ste voziti, evo što će se dogoditi!

Vjerovali ili ne, poznati nam se ćelavac iz Garage 54 dosjetio novog ekstremnog testa, ovaj puta se odlučio dobiti odgovor na pitanje koji su si mnogi postavili, ali nisu nikada pokušali to i učiniti.

Evo što se dogodi ako vozite automobil na kojem je podignuta ručna kočnica (i nastavite ignorirati sve što se događa oko toga)… foto: YouTube

Na ovakve poduhvate ne samo da smo naviknuli, već s nestrpljenjem očekujemo nove ludorije koje konstantno osmišljavaju za svoj YouTube kanal. Kako smo već ranije doznali od strane iste ekipe što bi se dogodilo ako ubacite u rikverc tijekom vožnje, sada su se odlučili za nešto drugačiji test. što bi se dogodilo ako vozite automobil s podignutom ručnom kočnicom, tj. aktivnom parkirnom kočnicom?

Ako ste ikad zaboravili prije kretanja spustiti ručnu kočnicu onda vrlo dobro znate kako to otprilike izgleda, no kada bi sve to jednostavno odlučili izignorirati i nastavili s vožnjom, znate li što bi se dogodilo?

Postoji više mogućih scenarija, jedan od izglednijih je da kotač ipak provrti, a kočnice se od pregrijavanja rastale, a drugi je da kočnice do daljnjeg odrađuju svoju funkciju te tako blokirani kotač nastavi strugati po podlozi sve dok ne pukne guma, pa potom i sama felga.

Iskreno ne znamo u kakvom to filmu vozač mora biti da uspije izignorirati sve te događaje, no ako postoji koji vozač imuna na buku, trešnju i ostala “upozorenja” da se nešto čudno događa na autu, onda bi taj scenarij izgledao upravo ovako: