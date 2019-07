BMW kao da nema dovoljno novaca na računu – uvode pretjeranu godišnju pretplatu za CarPlay uslugu!

S obzirom na ove posljednje vijesti, reklo bi se da im nedostaje koja kuna ili euro. Ali ako već ništa drugo, onda barem nisu jedini. Jer i Apple očito nema novaca, kada se zajedno s Bavarcima odlučio na ovu ideju…

Jeste li se ikada zapitali što konkretno nekog proizvođača automobila svrstava u „premium“ kategoriju? Ja itekako jesam. A i nisam jedini. Dapače, svako malo nam se ovdje događa da se unutar rasprava i priča uz kavu ili bez nje osjećamo pomalo zbunjeni. Jer riječ „premium“ u segmentu auto-industrije nitko nikada nije razložno objasnio. A mnogi se iz dana u dan trpaju u tu kategoriju.

Ako se nas ovdje pita, „premium“ proizvođači automobila jako su nalik „doktorima“ s estrade. Znate o kojim likovima pričamo – pogotovo ako pratite Hip-Hop scenu na kojoj i dan-danas Dr. Dre suvereno vlada najveći doktor među onima koji nikada nisu ni prismrdjeli medicinskom fakultetu.

Dakle, ako je zdrava logika postavljena ispravno, onda svatko od nas može biti samozvani doktor, magistar, ministar i predsjednik. Svatko od nas može biti kralj, premijer, princ i papa – isto kao što i svako malo cijela ta „premium“ ideologija u domeni svijeta automobila dobije još jednog pripadnika.

Nijemci očito znaju što taj „premium“ segment u suštini znači. Ili barem misle da znaju. Jer da tome nije tako, onda ne bi toliko inzistirali na tom opisu i na tržištu opstajali usprkos (pre)visokim cijenama. No iskreno govoreći, nisam baš siguran da su i ti Nijemci dobro shvatili što taj pojam zapravo znači. Jer npr. kupiti Audi A1 na kojem čak i ukrasni poklopci kotača (odnosno ratkape) predstavljaju dodatnu opremu, definitivno nije moguće opisati kao nešto „premium“. A isto vrijedi i za neke Mercedesove i BMW-ove modele koji bi na sebi umjesto „Ambiance“, „Sport“ ili „Performance“ trebali nositi oznaku „Škrt sam-edition“. Jer Nijemci sve naplaćuju posebno, pa se stoga nerijetko čini kako „premium“ označava tek stanje uma prosječnog kupca nečega što barem nazivno pokazuje status i uspjeh u životu, te koji definiciju pojma „premium“ zapravo nikako nije shvatio. A to pak objašnjava opake količine njemačkih automobila iz tog „premium“ segmenta kakvih se današnje tržište nikako ne može zasititi.

I upravo u tom momentu dolazimo do još jedne „premium“ pljuske posred lica za nas auto-entuzijaste kojime je bitno je li automobil u vožnji dobar, a ne potpada li u „premium“ kategoriju ili ne…

Naime, prije nekoliko dana je iz BMW-a (kao jednog od najvećih igrača u sklopu „premium“ segmenta) stigla vijest o naplati jednog detalja koji nikako ne bi trebao (ili bolje rečeno smio) biti naplaćivan posebno. No od nove modelne godine svaki novi prodani BMW svom će vlasniku iz džepa izbijati nekih 80 dolara – i to za godišnju naknadu usluge za povezivanje Apple iPhone-pametnog telefona sa svojim novim automobilom. Dakle, eto nam još jednog u nizu bezobrazluka i nasilnog uzimanja novaca, s kojima se tržište „premium“ automobila još malčice odvaja od ostatka konkurencije. I to na krivi način.

Jer dok mnogi drugi proizvođači automobila ovu fuziju telefonije i automobila uključuju u cijenu svog novog automobila, ili pak istu naplaćuju u nekim skromnijim izvedenicama, dok one skuplje i bolje opremljene cijelu priču dobivaju „gratis“, BMW je odlučio kupcima izmusti još nešto novaca s računa i naplatiti im ovu opciju povezivosti nečega s nečim drugim. A onda ćemo se svi čudom čuditi zašto stojimo na semaforima iza morona koji tipkaju po ekranima svojih mobilnih telefona, te zašto se svako malo negdje oko nas nađe budaletina koja misli da može istovremeno u rukama držati mobilni telefon i volan.

Hmmm…

…i tako će se CarPlay u BMW-u naplaćivati nekoliko puta… foto: BMW

Kupci BMW-ovih modela opremljenih navigacijskim sustavom imat će opciju plaćanja paušalne svote kada dobiju automobil, što uz cifru od 300 dolara znači 20 godina povezivosti automobila i telefonije putem Apple CarPlay-a. No postoji i druga opcija, odnosno godišnja pretplata na tu istu povezivost, samo s cijenom od 80 dolara godišnje – s time da je prva godina besplatna.

Ajme velikodušnosti i darežljivosti…

Naravno, ako već netko nadobudno ušeta u prodajni salon i odluči kupiti neki novi BMW-ov model, ta cijena nikoga ne bi trebala obeshrabriti. No ovdje nije riječ o cijenama, već o principu. Jer da je BMW s tih 80 eura, dolara ili kuna (svejedno je) odlučio iznenada podići cijene za svoje automobila, nitko ne bi rekao niti „A“. Tada se ova usluga mogla zakamuflirati bilo kakvim troškovima – od manipulativnih do onih koji nastaju zbog inflacije, solarnog zračenja ili lošeg horoskopa. No ovako se cijela ova priča ne može nazvati nikako drugačije, nego pukim bezobrazlukom – radilo se o nečem što bi se moglo opisati pojmom „premium“ ili ne.

Dakle, ako ćemo i opet pokušati uključiti zdravu logiku i u nju dodati samo dašak sarkazma, onda bismo bez problema mogli zaključiti kako pojam „premium“ u prijevodu znači „ajme kako smo sujetni, škrti, gramzljivi i pametni – a vi to plaćate“. A to pak podsjeća na nedavne prodaje hlada na plažama i prava na fotografiranje štandova s „domaćim“ tikvicama i rukotvorinama od paške pi…ups…ispričavam se…čipke, što je (naravno) legalni lopovluk na najjače.

Da je kojim slučajem BMW s Appleom dogovorio poseban server koji čuči negdje u izoliranom dijelu Silikonske doline, možda..ali samo moooožda bi za ovakav potez postojalo opravdanje. Jer kao BMW plaća neki iCloud negdje, pa sve to košta i netko to treba podmiriti. Ali svi znamo da je Apple CarPlay usluga s kakvom unutar raznoraznih modela raspolažu i Nissan, Hyundai, Renault i još hrpetina proizvođača automobila, pa se dotična usluga unutar hrpetine tih primjera ne naplaćuje posebno. Ali BMW je „premium“, pa za ovakve postupke očito postoji opravdanje. Ali i kupci kojima je oko takvih detalja očito svejedno.

Slika koja sve govori… foto: DPC Cars

Stoga eto nekoliko mojih ideja s kojima bi BMW mogao još malo podebljati zaradu:

– Pretplata na kotače koji se vrte (odnosno koji stoje ukoliko pretplata nije plaćena)

– Pretplata na isključenje pokazivača smjera – dok će bez pretplate pokazivati kuda vlasnik BMW-a zapravo skreće

– Pretplata na otključavanje vrata automobila – i to „Lite“ pretplata za ona vozačka i dodatna za suvozačeva

– Pretplata na dolazak u servis – s time da je samo prvi „dobar dan“ besplatan

– Pretplata na dodatne brzine mjenjačkog sklopa, tj. prve tri su besplatne, dok se ostatak naplaćuje

– Pretplata na sjedala preko kojih je navučen neki materijal

– Pretplata na isključivanje alarmnog sustava

– Pretplata na staklene površine otporne na udarce ciglom – i to kao opcionalna pretplata u slučaju da se kupac ne odluči platiti pretplatu na isključivanje alarmnog sustava

– Pretplata na BMW-ov online-konfigurator i slanje ponuda mailom, s time da su samo prve dvije ponude uključene u pretplatu, dok se ostale naplaćuju zasebno

Naravno da ideja ima još hrpetina, ali kako ovaj tekst ne bi trajao tri gladne godine, u ovom momentu ću se suzdržati od daljnjih navoda vezanih uz pretplate. I naravno, kako nije riječ o „premium“ tekstopiscu, ovi su savjeti vezani uz pretplate potpuno besplatni.

A vama cijenjenim čitateljima našeg malenog internetskog kutka posvećenog svijetu automobila šaljem jedan veliki „non-premium“ pozdrav.