Corvette i centralno-smješten motor – 2. dio

XP-897 GT II iz 1973. godine

Ovaj je konceptni automobil poznatiji pod nazivom „Four Rotor Corvette“, jer je u samoj srži i dalje bio Wankel-motor, samo s četiri rotora umjesto dotadašnjih dva.

Da…dobro ste pročitali – u planu je bilo razviti konceptni, a potom i serijski automobil s Wankel-motorom i četiri rotora u 1973. godini. Super, zar ne?! Današnji Mazda-drift ovisnici bili bi ponosni. Doduše, jednim dijelom je takav potez od strane glavonja u GM-u bio logičan, jer 180 konja iz dva rotora bilo je jednostavno premalo, te je za prvi koncept s kodnim nazivom XP-897GT zbog toga ozbiljno nedostajalo snage. Vrijedi reći kako čak ni g. Arkus-Duntov nije bio sklon toj ideji, ali menadžeri u General Motorsu rekli su svoje i moralo se barem pokušati iz cijele priče izvesti nekakav zaključak.

Uglavnom je rezultat postavljen na prilično nekonvencionalne „noge“, te je podrazumijevao dizajn koji uključuje dva odvojena motora. Oba Wankel-motora spojena su s remenom, a pogon je bio usmjeren prema stražnjim kotačima. Ova je konceptna Corvette brojala 360 konja, a testni su vozači na testnoj stazi uspjeli izvući maksimalnu brzinu od skoro 250 km/h. Potrošnja goriva predstavljala je nepoznanicu ili je bila jako dobro skrivena u moru drugih podataka. No za pretpostaviti je kako je Wankel s četiri rotora bio ultra-žedan i mega-kompliciran, pa je i ova konceptna verzija Corvette osuđena na propast.

Aerovette iz 1976. godine

Nekoliko godina nakon debakla s Wankelima u Corvette, menadžeri su najvjerojatnije dobili otkaze, pa se sve skupa vratilo u savršeni američki ekvilibrij. GM je odustao od nepotrebnih eskapada s centralno-smještenim Wankelima i (tada) najnoviji koncept nazvan Aerovette dobio je klasični „Small Block“ V8.

Otkriven svijetu 1976. godine, koncept Aerovette bio je sušta suprotnost svim dotadašnjim pokušajima i dizajnerskim idejama. Razlog tome je iznimno futuristički dizajn s kojim su se mnogi mučili definirajući prednji i stražnji kraj ove Corvette. Bila su tu i „Gullwing“ vrata, strahovito kompliciran sustav podizanja i uvlačenja „pop-up“ farova, te interijer više nalik „USS Enterpriseu“, nego nekom cestovnom automobilu. Aerovette je imala nisku siluetu nalik nekim talijanskim studijama iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća i mnogi su u ovom konceptnom modelu vidjeli sličnosti s Maseratijevim, Alfinim i Lamborghinijevim idejama. No usprkos tome je Aerovette predstavljala najbolje prihvaćenu ideju iz Chevroleta, pa je prava šteta da na kraju nije vidjela svjetlo dana u nekom obliku serijske proizvodnje.

Corvette Indy iz 1986. godine

Nakon deset godina pauze, netko se sjetio iz prašnjavih ladica u podrumu izvući konceptne automobile iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća, te oživjeti sve ono što je Zora Arkus-Duntov desetljećima sanjao. Corvette je u obliku svoje četvrte generacije već pune dvije godine uživala status najnaprednijeg američkog sportskog automobila, pa se planirao logičan nastavak te priče o uspjehu i sportskom automobilu iz SAD-a. I tako je sve krenulo prema jednom od najnaprednijih konceptnih automobila tog vremena – Corvette Indy. Iako je g. Arkus-Duntov je umirovljen iz GM-a 1975. godine, njegova bezvremenska ideja u smislu centralno-smještenog motora u Corvette prešla je na njegove nasljednike. Uglavnom, kada je Corvette Indy kao konceptni automobil predstavljena 1986. godine, mediji i obožavatelji nisu skrivali oduševljenje. A zašto i bi, kada je u sklopu tog konceptnog automobila upakirana oveća hrpa tehnologije i za to vrijeme poprilično svemirskih materijala.

Za početak vrijedi spomenuti V8-motor koji je sa svojih 2,6 litara zapremine doniran direktno iz bolida tadašnje Indy Car serije natjecanja. Zatim je tu cjevasta šasija u cijelosti izrađena od kompozitnih materijala, a onda je red spomenuti i karoseriju izrađenu od karbona i kevlara. Dakle, čvrstoća je bila na prvom mjestu zajedno s performansama. Inženjeri su odlučili na apsolutnu megalomaniju, pa je Corvette Indy raspolagala s pogonom na sva četiri kotača. No uz taj napredan pogonski sklop je ovaj konceptni automobil dobio i sustav skretanja na sva četiri kotača, što je pak u Americi u to vrijeme bio presedan. Tvrtka Lotus se tih godina sve više integrirala unutar GM-korporacije, pa je za Corvette Indy od strane tih (u najpozitivnijem smislu) poremećenih inženjera razvijen poseban ovjes.

Dotični je ovjes bio pravo čudo tehnologije i tehnike, jer za razliku od lisnatih opruga s kočije iz 1874. godine i klasičnih amortizera, Lotus je osmislio potpuno hidraulički sustav koji je u svom radu utilizirao mikro-procesore, kako bi odredio preciznu poziciju svakog kotača na temelju trenutnog ubrzavanja i G-sila u zavojima. No na kraju je usprkos svim pozitivnim i fascinantnim stranama Corvette Indy kao projekt svejedno odbačen – i to zbog nenormalno visokih troškova razvoja i izrade s kojima bi Chevrolet morao opteretiti krajnje kupce. A to ne bi bilo u duhu Corvette.

CERV III iz 1990. godine

Iskapanje legende i naslanjanje nečeg novog na nju uvijek je hvale vrijedan potez. To se u auto-industriji radi već desetljećima, pa nikoga ne treba čuditi da se konceptna Corvette s centralno-smještenim motorom iz 1990. godine naslonila na koncept pod nazivom CERV II i dobila rimsku jedinicu više. No to je samo početak zanimljivosti vezanih uz ovaj konceptni automobil.

Inženjeri iz GM-a učinili su sve kako bi smanjili troškove u odnosu na četiri godine stariji pokušaj pod nazivom Corvette Indy, pa je za početak odbačen bolesno komplicirani motor iz Indy Car bolida. Na njegovo je mjesto stigao centralno-smješteni V8 s 5,7 litara zapremine, odnosno kraće rečeno isti onaj motor s kojim je pogonjena tada najjača verzija serijske Corvette – ZR-1. Ali usprkos rezanju troškova lijevo i desno, inženjeri si nisu mogli pomoći, a da po tko zna koji puta ne prakticiraju megalomaniju, pa su dotičnom motoru dodana dva Turbo-punjača. Rezultatno stanje je čak 650 konja i 888 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), zbog čega su test-vozači imali pune ruke posla. Ubrzanje je prema svjedočanstvima dotičnih bilo „brutalno“, a uz maksimalnu brzinu od čak 362 km/h, ovaj je Chevroletov koncept moguće opisati samo kao apsolutno aerodinamičnu boleštinu na četiri kotača.

Vanjski izgled na prvi pogled dijeli jako puno toga s Corvette Indy, ali na polju eksterijera je napravljena hrpetina sitnih razlika. Ciljevi su s jedne strane bili modernizirati tada već četiri godine star konceptni automobil, dok su s druge strane morali biti uvaženi i zakonski okviri. Stoga je na svim poljima CERV III unaprijeđen, kako bi na kraju ovaj koncept (možda ipak) ušao u serijsku proizvodnju. No CERV III imao je i nekoliko problema, od kojih je prvi sveden na cijenu. Naime, inicijalne projekcije cijena za CERV III debelo su prelazile 300,000 dolara, a za tu se lovu mogao dobiti i Ferrari F40 uz kojeg Corvette ni u kojem obliku nije imala šanse. I zato je već krajem 1990. godine CERV III postao još jedan koncept čije je mjesto rezervirano u podrumu.

A danas? Hm…ukratko govoreći, san g. Arkus-Duntova ispada življim nego ikad, jer Chevrolet već debelo razvija C8, tj. novu generaciju Corvette koja će po prvi puta ikad imati centralno-smješten motor. I time nije samo zaokružena saga o pokušajima, pogreškama i odustajanjima, već je ostvaren i životni san jednog stvarno posebnog i iznimno tvrdoglavog pokojnika. Pa iako u Chevroletu često napominju kako je Zora Arkus-Duntov zaslužan za najnoviju generaciju Corvette, žalosno je da je za realizaciju nečeg stvarno pametnog i zanimljivog trebalo više od 50 godina. A što je najgore od svega, striček Zora više nije među nama, pa će izostati pokazivanje slova „L“ na njegovom čelu uz rečenicu „Jesam li vam rekao?!“.

