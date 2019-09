Frankfurt 2019.: Najsnažni Lambo u povijesti – Lamborghini Sian, s cijenom od čak 3,3 milijuna eura

Ljubitelji sportskih automobila koji su posjetili salon automobila u Frankfurtu s velikim zanimanjem zastali su kod najsnažnijeg Lamba u povijesti.

Lamborghini Sián foto: Carscoops

No, osim što je Lamborghini Sian najsnažniji model u povijesti on je ujedno i prvi elektrificirani model proizvođača iz Sant’Agata Bolognese. Time je Lamborghini konačno ušao u eru pogona na struju, gotovo punih šest godina nakon Ferrarija, McLarena i Porschea.

No, Lamborghini Sian nije klasičan hibrid nego tzv. meki hibrid, zahvaljujući 48-voltnom sustavu koji isporučuje 25 kW (34 KS). Atmosferski benzinac 6.5 V12 iste je specifikacije kao i onaj koji se ugrađivao u Aventador SVJ. Uz kombiniranu snagu od 820 KS, pogon na sve kotače i 7-stupanjski automatski mjenjač Lamborghini Sian do stotke sprinta za svega 2,8 sekundi, a ubrzanje ne posustaje sve do 350 km/h.

Lamborghini Sián foto: Carscoops

Dobro upućeni pratitelji zbivanja u automobilskoj industriji odmah će primijetiti da su brojna dizajnerska rješenja posuđena s koncepta Terzo Millenio. Lamborghini Sian ipak nije toliko radikalno oblikovan, ali najnoviji model iz Sant’Agata Bolognese sigurno će privlačiti poglede znatiželjnika u svakoj prilici. Mitja Borket, šef dizajna Lamborghinija, tvrdi kako je uvjeren da će Sian na cesti izazivati jednaku količinu pažnje kao i svojedobno model Countach.

Bez obzira na paprenu cijenu od čak 3,3 milijuna eura Lamborghini Sian već je rasprodan. Naime, svih 63 primjeraka, koliko namjeravaju proizvesti, doslovno je razgrabljeno.