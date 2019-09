Honda donijela odluku koja će pogoditi dio kupaca u Europi

Honda – Japanski proizvođač nekad poznat po visokoturažnim atmosferskim benzincima odlučio se okrenuti struji, a prvi u povijest idu dizelaši.

…a nekad je pod Hondinim poklopcem motora kucalo ovakvo srce. I to na 9,000 okretaja. foto: WallpaperCave

Honda će najkasnije do sredine 2021. godine iz ponude na području EU povući sve izvedbe s dizelskim motorima, a u planu razvoja tvrtke do 2025. kupcima u EU namjeravaju nuditi samo elektrificirane modele. Time će do 2025. broj izvedbi u ponudi smanjiti za trećinu, a istodobno će troškovi proizvodnje na svjetskoj razini biti smanjeni za osjetnih 10 posto.

Honda se tako pridružuje skupini automobilskih kompanija koje smanjuju proizvodnju dizelskih automobila kako bi ispoštovao stroge međunarodne propise o emisijama štetnih plinova.

Obustava prodaje dizelaša u Europi sastavni je dio strategije kojom kompanija namjerava ostvariti dugoročni cilj povećanja udjela električnih automobila u ponudi sa sadašnjih 10 na 66 posto do 2030. godine.