Na ekrane vaših automobila uskoro stižu oglasi

Da, dobro ste pročitali – uskoro bi lokalni supermarketi na ekranima vaših automobila mogli reklamirati uskršnje purice za 29,99 ili pak tenisice na sniženju za 199,99.

Budućnost je svijetla, zar ne?!

Automobili i povezivost – jedna super priča, zar ne?! foto: StartSe

Reklame – te divne i šarene ideje koje za cilj imaju dodatno potaknuti konzumenta koji u svima nama čuči. Video-zapisi koji nam prekidaju gledanje filmova na televiziji ili pak prekidaju pozitivno iskustvo čitanja novina uz prvu jutarnju kavu. Uglavnom, u reklamama (vjerujem) svi podjednako uživamo, odnosno u prijevodu, svima nam jednako idu na jetra.

No tvrtke kojima je marketing okosnica postojanja i dalje se uporno trude proširiti svoj doseg, pa stoga to proširenje prema auto-industriji nije ni najmanje čudno. Nagađanja oko reklamiranja raznoraznih proizvoda i usluga na ekranima vaših infotainment-sustava već su odavno aktualna, a već se i dogodilo nekoliko pokušaja takve vrste reklamiranja, te je cijela priča s odličnim pet prošla inicijalne faze razrade. No u posljednje vrijeme su nagađanja sve više prelazila u stvarnost, a od prije nekoliko dana ta stvarnost kreće u pohod na čitav svijet automobila.

Tvrtka Telenav inače proizvodi ovakve stvari. foto: GPS Review

Naime, tvrtka Telenav – inače bazirana u Santa Clari, već odavno surađuje s pojedinim proizvođačima iz domene auto-industrije. I to je poslovanje do sada bilo izuzetno uspješno – barem što se konstantnog spamanja s reklamama tiče. Komitenti ove tvrtke su Toyota i Lexus, te Ford i General Motors, što u prijevodu znači da je dobar dio američkog tržišta automobila pokriven kampanjama ove tvrtke. I to je sasvim u redu, jer u krajnjoj liniji i marketinške tvrtke od nečega trebaju živjeti. No nedavno je upravo ova tvrtka osmislila tzv. „ICAP“, odnosno reklamnu platformu za vozila i tu cijela priča kreće poprilično nizbrdo, odnosno za mnoge od nas u krivom smjeru…

Autonomija i ostatak “novih” ideja u slici. foto: Market Watch

Ideja je iskoristiti internetsku povezivost automobila i njihovih infotainment-sustava za reklamiranje pojedinih tvrtki, odnosno njihovih proizvoda. Tim bi virtualnim i digitalnim putevima do vozača npr. dolazile informacije o popustima na pizzu u nekom usputnom restoranu ili pak obavijest oko sniženja nekog artikla na rasprodaji u obližnjem shopping-centru. No to nije sve, jer bi se statičkim i dinamičkim reklamiranjem moglo oglašavati sve i svašta – od auto-dijelova do uložaka. Time bi se reklame učinile sveprisutnim dijelom svakodnevice za volanom i samim time vjerujem da se u ovom momentu mnogima od vas cijenjenih čitatelja počinje skupljati kiselina u želucu.

Mislim, stvarno…postoji li osoba na ovom svijetu kojoj uz sve moguće reklame na televiziji, u novinama, na zaslonima pametnih ili ne baš toliko pametnih telefona i tableta, te sve sile jumbo-plakata treba još reklamnog materijala? …ili je to ipak retoričko pitanje?

U svakom slučaju se oko cijele ove ideje očitovala i ekipa iz tvrtke Telenav, pa eto i nekoliko zanimljivih floskula koje između redaka zapravo svima nama kao krajnjim konzumentima i kupcima automobila poručuju da smo budale.

A evo i zašto…

„Ovaj pristup pomaže proizvođačima automobila kod kompenzacije troškova povezanih s pojedinim uslugama poput bežičnih podataka, sadržaja, softvera i usluga koje za svoje funkcioniranje koriste cloud-sistem. U zamjenu za prihvaćanje oglasa u vozilima, vozači imaju koristi od pristupa povezanim uslugama bez naknade za pretplatu i to je očita prednost ovakvog sustava oglašavanja. Također vrijedi spomenuti i relevantne oglase kao što su kuponi i preporuke. Dotični se korisnicima dostavljaju na temelju podataka koje šalje automobil, što između ostalog uključuje neke često prelažene rute, razna češća odredišta ili pak doba dana tijekom kojeg je vozilo u pokretu na nekim češćim rutama“.

Time je zapravo rečeno ovo: „Pratimo vas kroz infotainment-sustave. Pratimo rute s kojima odlazite na posao, s posla, kući, u teretanu, kod ljubavni(ka ili ce) ili pak u shopping-centar. Znamo gdje ste u bilo koje doba dana i noći i koje trase koristite na dnevnoj bazi. Znamo što ste radili prošlog ljeta i gdje ste bili deves´prve.

I ne morate nam to platiti, jer ste svoje automobile već ionako preplatili, a mi zaradu dijelimo s proizvođačima automobila koje ste teškom mukom kupili na kredit, ili pak milijun rata lizinga ili pušinga“.

Drugačije objašnjenje u stvarnom svijetu doista je teško zamisliti i vjerujem da nisam jedini koji tako razmišlja.

Doduše, iako ovaj „prijevod“ možda zvuči poput neke teorije zavjere, te samim time možda dijelom podsjećam na g. Pernara, vjerujte da nije tako. Dapače, nigdje nisu spomenuti ljudi žabe, chemtrailsi i slične paranoične izmišljotine modernog doba, tako da nije riječ o potenciranoj paranoji i gubitku pameti, već o realnoj situaciji. Uostalom, automobili su sve skuplji i dolaze sa sve više digitalnih komponenata i naprava, pa su ovakve ideje i legalno „spamanje“ vozača bile samo pitanje vremena.

Uglavnom, kako sada stvari stoje, uskoro ćete za volanom umjesto sa zvukovima vaše omiljene pjesme biti bombardirani s reklamama za jeftine cipele i garderobu, a ukoliko vam se na dnevnoj ruti kojim slučajem nađe neka klinika za plastičnu kirurgiju, na ekranima bi vam se tijekom vožnje mogli pojavljivati zašiveni nosevi i pokrpane guzice.

…a možda na putu do posla prolazite i kraj klinike za proktologiju ili pak urologiju, pa pokušajte zamisliti što biste sve mogli vidjeti u obliku reklame…

Uglavnom, budućnost je super i kako stvari stoje, već danas stiže na naša vrata – jasno, glasno i marketinški elaborirano do najsitnijih detalja.

Toliko o sigurnosti u prometu i sigurnosnim sustavima koji za cilj imaju smanjiti raznorazne vrste i tipove distrakcija kod vozača tijekom vožnje. Reklame na zaslonima će tome zasigurno pomoći, zar ne?!