Nevjerojatni prizor s naših cesta – Turisti na more nose i gorivo sa sobom!

Česima smo se nekad smijali kad su na more dolazili noseći paštete, a danas…

Turisti u Hrvatskoj nose gorivo sa sobom! Ja sam jutro zino ka dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo!

Pičim jutros, ama… Posted by Bloger Krule – Obrana i zaštita od gluposti on Wednesday, 10 July 2019

Danas se situacija “malo” okenula, jer ti isti Česi koje smo nekada gledali kako na more nose vlastiti kruh i paštete putujući u starim Škodama pretrpanog prtljažnog prostora kojekakvim namirnicama, danas ljetuju sasvim drugačije. Takvih Čeha odavno više nema, a to i Hrvati znaju. Što je još gore, nema toliko ni Čeha, jer i oni su otišli u potrazi za nekom boljom uslugom koju kod nas jednostavno nisu mogli naći.

Iako će ih etiketa “paštetara” kod nas vjerojatno još dugo pratiti, moramo vam skrenuti pozornost je jednu ozbiljniju stvar. Češka je prema Svjetskom gospodarskom forumu 2018. bila 31. najkonkurentnija zemlja svijeta, dok je Hrvatska od nje lošije plasirana čak 43 pozicije, pa bi se mogli zapitati tko je tu zapravo “paštetar”, jer Česi si još uvijek mogu priuštiti ljetovanje na našem Jadranu, dok mi sami više ne možemo…

Turisti u Hrvatskoj nose gorivo sa sobom! Došli su neki novi “Česi”, koji umjesto pašteta nose sa sobom gorivo…

“Ja sam jutro zino ka dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo!

Pičim jutros, ama sad maloprije, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, popit kavu… mažem tu kavurinu, duvanim… a ispred mene… stranci… turisti (ne bi sad iz koje su države) … otvaraju bunker na škodi (vidi se na slici)… vade pola stvari iz bunkera… od guz papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane itd. itd… i vade 4 kanistera od 10 litara. Pomislim u sebi “Gledaj al vinčinu deru!” Potom stvari vraćaju nazad… otvaraju prvi kanister… reko jebalo majku kud ranom zorom po vinčini… kad ono… otvara ovaj vratašca na autu… ja sam mislio da sanjam… ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na jebenoj benzinskoj… oni su jeeeeebeno gorivo ponijeli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu bunkera… na svoje oči vidio! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće… pomogle su im i žene koje su se kasnije pojavile.

Pa krutejebo… po države pizdi na migrante jer to su ka prikiriveni teroristi… a nama su zapravo turisti teroristi… jer ovaj da se sa nekim sudario, gljiva od ekslozije bi se vidjela 4 županije dalje, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču, paški janjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu… a vjerujem i zapalio olimpijski plamen, jebemliga gdjeliveć.

Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši… odnit će ga ovi kući u kanisterima.

I ne… nisu Česi!” Napisao je Bloger Krule na svojoj Facebook stranici.

MOGLO BI VAS JOŠ ZANIMATI I OVO:

1. Sve vrste goriva od ovog tjedna koštaju više – Evo koliko iznosi cijena jedne litre!