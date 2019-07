Novi BMW X6 je (nažalost) među nama

Ako bi pretencioznost trebala imati oblik, onda bi upravo ovaj novi BMW-ov SUV s poremećajem osobnosti mogao poslužiti kao personifikacija tog pojma.

BMW X6 2020 foto: BMW

Radujte se mafijaši. Sponzoruše diljem svijeta, zapalite svjećicu. Politički dužnosnici, veselite se novom automobilu na trošak poreznih obveznika. Jer BMW X6 treće generacije upravo postaje aktualan na tržištu. Veći, jači, skuplji, opremljeniji i još gadniji nego prije. Iskreno govoreći, razumijem BMW i ovakve automobile tog renomiranog bavarskog proizvođača. Jasno mi je koliko je u cijeloj priči prisutan marketing, te koliko se istraživanja tržišta obavilo prije nego li je novi BMW X6 ugledao svjetlo dana. Samim time je BMW „samo“ pratio želje tržišta koje iz dana u dan sve više cijeni pretencioznost i samopromociju, te je zbog toga nastala ova nakarada na četiri kotača.

Službene informacije navode sve i svašta – od „glavnih okosnica dizajna“ (o čemu bih mrvicu kasnije), preko „tehnološkog napretka“, pa sve do „sportskog karaktera“, „redefiniranja luksuza“ i „iznimnih voznih svojstava“. No sve je to i dalje marketing, odnosno hrpetina floskula namijenjenih onom dijelu kupaca kojima razmišljanje nije jača strana. Jer upravo takvi mogu prožvakati BMW X6 kao Coupé, te se prikloniti svoj sili luksuza i tehnologije, a da pri tome (usprkos svim mogućim i nemogućim navodima oko povezivosti svega sa svačim) i dalje imaju vlastite telefone u rukama tijekom vožnje. I tu nije riječ o „hejtanju“ bilo kakve vrste, već o realnosti kakvoj na prometnicama iz dana u dan sve češće svjedočimo. Jer tržište čine ljudi, a ljudi su kao vrsta već odavno zastranili. I zato danas imamo SUV-ove koji to i nisu, te Coupé-modele koji izgledaju poput dvogrbih deva – neovisno o tome gledamo li ih na cesti ili na fotografijama.

Uglavnom, radi se o CLAR-arhitekturi s kakvom se i BMW X5 može pohvaliti. Radi se o pogonskom sklopu kakav je također već viđen na BMW-ovom X-modelu s brojem manje, a zatim su tu i motori, mjenjački i pogonski sklopovi, te još sva sila detalja s kojima BMW pokušava ljudima objasniti kako se radi o nečem što nitko nikada prije nije imao prilike vidjeti.

Uglavnom, toliko o marketingu…

BMW X6 2020 foto: BMW

Što se motorizacije tiče, najavljeno je kako će novi BMW X6 pod poklopcem motora udomljavati trolitrene „šestake“ i „osmake“ s 4,4 litre zapremine. Oni slabiji uspomoć umjetnog disanja imat će nekih 335 konja i nekih 450 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), dok će oni jači imati dva Turbo-punjača, te na kotače izbacivati 523 konja i 750 „njutna“. Dakle, super za jurcanje po gradu, zar ne?!

Što se performansi tiče, ovi će zaobljeni pravokutnici u svojim slabijim verzijama do stotke ubrzavati za 5,2 sekunde, dok će one jače od 0 do 100 kilometara na sat stizati za 4,1 sekundu. Maksimalna brzina je po milijunti puta plod „džentlmenskog dogovora“ i iznosi elektronički limitiranih 250 kilometara na sat, pa oko toga nema smisla dizati nikakvu larmu. Stoga se i zaključak oko priče vezane uz performanse nameće sam po sebi, jer SUV-ovi, SAV-ovi, CUV-ovi, LAV-ovi, MPV-ovi i ini drugi „ovi“ već godinama slove za automobile koji su itekako sposobni vozaču i putnicama razmještati organe po tijelu. Uostalom, zato se i događaju testovi na Nordschleifeu, te se svako malo neki glorificirani pravokutnik svojim performansama gura u domenu sportskih automobila.

U BMW-u se kunu u „odlična vozna svojstva“ i „visok stupanj performansi“. No koliko god da to možda i jest istina, i dalje je riječ o automobilu koji svoje zadaće ne treba ispunjavati na cesti, već u stanju statike, tj. na parkingu ispred nekog pomodnog restorana ili skupog butika. Stoga gore navedene floskule nemaju baš pretjerano puno smisla. No usprkos tome BMW X6 uz dodatak (tj. doplatu) tzv. „Dynamic Handling“ paketa utilizira detalje poput aktivne stabilizacije kotača i aktivnog upravljanja. Cijela ideja je iskoristiti struju kako bi električni motori aktivno smanjivali nagib karoserije pod opterećenjem. Paralelno s time aktivni sustav upravljanja (ili bolje rečeno skretanja) zakreće i stražnje kotače, kako bi se spriječilo klizanje i gubitak kontrole. Samim time novi BMW X6 u teoriji djeluje kao automobil kakav samo kompletan idiot može razbiti svojom krivnjom, pa vrijedi obratiti pozornost na količinu razbijenih primjeraka ovog modela tijekom idućih mjeseci.

Navodno je novi BMW X6 (za razliku od prethodnika) sposoban i za uživanje na podlogama koje nemaju veze s asfaltom. I da…radi se o paketu dodatne opreme koji bi prema svemu sudeći glomaznu i pomodarski nastrojenu karoseriju pretvorio u „Off-road“ automobil. U sklopu ovog paketa nalazi se zračni ovjes s dvije osovine, elektronički upravljani M-Sport stražnji diferencijal i moguće ga je podesiti na četiri različita načina, odnosno ovisno o podlozi na kojoj se automobil nalazi; snijeg, pijesak, šljunak ili stijene. Dakle, vlasnici ovih predimenzioniranih čudovišta moći će divljati i po snijegu, stijenama, travnjacima i općenito svakojakim podlogama. Naravno uz obavezno držanje telefona u rukama.

BMW X6 2020 foto: BMW

Što se opreme tiče, tu ima stvarno svega i svačega. Za početak vrijedi spomenuti BMW-ov Active Driving Assistant – radarski tempomat sa stop-and-go funkcionalnosti u prometu, odnosno automatsko otkrivanje slijepih točaka, upozorenje na sudar, kontrola udaljenosti, itd., itb. Tu je i sedma verzija BMW-ovog „Live Cockpit“ sustava koji djeluje u savršenom ekvilibriju s iDrive sustavom. Sve to zajedno uključuje dva 12,3-inčna ekrana od kojih je jedan smješten ispred vozača, a drugi na centralnoj konzoli i osjetljiv je na dodir. Tu je i totalno blesavo nazvana stavka opreme „Hey, BMW“, zatim napredne kontrole posvećene gestikulaciji, odnosno mahanju rukama u automobilu, a onda su tu i Wi-Fi povezivost, bežično punjenje i bežična kompatibilnost s telefonima i tabletima koju diktira Apple CarPlay (naravno uz godišnju naknadu, kako to i priliči za Apple). Stoga je prava šteta da prosječan vlasnik BMW X6-ice u svemu tome neće htjeti (ili znati) uživati. Jer telefon u ruci za mnoge vlasnike ovakvih automobila ipak predstavlja najbolju opciju.

A što se dizajna tiče, najjednostavnije bi bilo reći tek „ajme majko…“. Jer ako BMW X4 zbog svojih milijardu BMW-ovih logotipa zrači pretencioznošću, onda je X6 tu barijeru upravo pomaknuo do svemira i nazad. Jer vjerovali ili ne, kao jednu od glavnih okosnica dizajna ovog automobila navodi se prednja maska, odnosno „bubrezi“. Naravno, predimenzionirani, kako bi čak i s osam kilometara netko ispred vas u retrovizoru mogao prepoznati da vozite BMW. Ali za razliku od „bubrega“ na modelu X7 koji na momente djeluju poput radijatora za centralno grijanje, na X6-ici ti predimenzionirani radijatori još i svijetle.

Da, dobro ste pročitali…BMW X6 između prednjih farova (odnosno rasvjetnih tijela) ima „bubrege“ koji svijetle. A to je pak s jedne strane smiješno, s druge pak tužno, a generalno gledano i apsolutno nepotrebno. Osim ako niste ruski mafijaš u mirovini ili pak neka modna ikona, životinja ili nešto u tom stilu. No kako god bilo, BMW upravo tu svjetleću nakaradu između prednjih farova smatra jednom od glavnih okosnica dizajna i na taj su detalj očito iznimno ponosni. A što se samog dizajna tiče, ideologija silovanja klasifikacije „Coupé“ itekako je vezana i uz ovu najnoviju generaciju modela X6. Stoga bismo mogli reći kako na tom planu nema ničeg novog. Jer najnovija iteracija BMW X6 poput BMW-a serije 5 GranCoupe koji boluje od neke teške i maligne bolesti. A s obzirom na to da 5-ica GranCoupe već sama po sebi izgleda poput normalne „petice“ koja pati od neke teške bolesti, na momente djeluje kao da su autori dizajna BMW X6 totalni perverznjaci. Ili su pak pretjerivali s gledanjem serije „Chernobyl“, pa su u svoj najnoviji dizajnerski uradak odlučili udahnuti malo vizualnog dojma. I time je novi X6 instantno postao tragikomičan.

No bilo kako bilo, novi je BMW X6 među nama. Nekima će uzrokovati glaukom i čir na jedanaestercu, a nekima će pak podariti životni stil kakav imaju dečki s lošim frizurama koji za plaću ispucavaju jedanaesterce. Jer BMW X6 i dalje nije jeftin.

No možda je tako i bolje, jer upravo zbog te cijene ovaj automobil predstavlja svojevrsnu ekskluzivu. A ekskluziva u slobodnom prijevodu znači nešto raritetno. Stoga se u krajnjoj liniji možemo veseliti što na cestama nećemo vidjeti kolone ovih nakarada. A to je već lijepa vijest, zar ne?!