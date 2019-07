OBAVIJEST: Privremeno zaustavljanje prometa na autocesti A1!

Iz HAC-a doznajemo kako će se sve do 14.08. provoditi zaustavljanje prometa na dionici autoceste A1, pa ako planirate na put imajte na umu ovu informaciju…

Dionica autoceste A1 prema Zagrebu bit ec privremeno zatvorena (povremeno) sve do 14.08. foto: Wikipedia

Bilo da putujete na more, ili s mora imajte na umu da će svake nedjelje sve do 14.8. u periodu od 21:00 do 21:15 sata, te od ponedjeljka do četvrtka, od 20:00 do 20:15 sati zbog uključivanja izvanrednog prijevoza na autocestu A1 na čvoru Zadar 2 potrebno je kratkotrajno zaustaviti sav promet u smjeru Zagreba.

Privremeno zaustavljanje prometa na autocesti A1 vršit će se bez preusmjeravanja prometa na obilazne pravce zbog kratkog vremena zaustavljanja.

Planirate li putovati tom dionicom, pokušajte izabrati neko drugo vremensko razdoblje, ako to nije moguće ne preostaje ništa drugo već oboružati se sa strpljenjem.