Opasnost na cesti: Autonomni automobili u prosjeku imaju više nesreća nego vozila kojima upravljaju ljudi!

Miller kaže da autonomna vozila na testiranjima u prosjeku imaju jednu nesreću na svakih 23.500 kilometara!





Robbie Miller je godinama radio u Uberovom projektu autonomnih vozila i kao operativni menadžer je više puta upozoravao nadređene da postoje problemi sigurnosne prirode. Pet dana nakon što je šefovima poslao e-mail i upozorio da vozači u autonomnim automobilima moraju biti bolje obučeni, Uberovo autonomno vozilo pogazilo je Elaine Herzberg u Tempi u Arizoni i usmrtilo je. Bilo je to 13. ožujka 2018. godine. Miller kaže da autonomna vozila na testiranjima u prosjeku imaju jednu nesreću na svakih 23.500 kilometara – što je češće nego kod klasičnih automobila s vozačima.

Morat će proći još neko vrijeme i mnogo testiranja prije no što će autonomna vozila biti spremna u potpunosti preuzeti naše prometnice… foto: Pixabay

– Etika vam nalaže – ako postoji veći rizik prestanite! No, tim tvrtkama koje imaju flote od više stotina vozila očigledno je teško reći: imamo problem! To bi značilo da moraju povući sva vozila i istraživati moguće uzroke. Istovremeno bi im besposleno sjedilo nekoliko stotina vozača. No, zbog sigurnosti se takve odluke moraju donijeti – kaže Miller. Izvor: Revija HAK.