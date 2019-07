Ovo su dva najbrža načina za uništavanje ručnog mjenjača!

Nemojte prakticirati ovo osim ako ne želite uništiti ručni mjenjač!

Možda ste si zabrijali neki film, no niste u filmu i nemojte takvo što raditi! foto: YouTube

Mnogi golobradi mladići opijeni scenama koje vide u filmovima poput Fast & Furious uvjereni su kako trikove mogu koristiti u stvarnom životu. Nažalost, prije ili kasnije na grub način saznaju da je jedino što su postigli loš rad mjenjača, a posjet servisu obično ih baci u realnost paprenom cifrom.

Dvije su osnovne tehnike koje često spominju ulični trkači pritom uopće ne razmišljajući o posljedicama koje one ostavljaju na trajnost prijenosa snage, a obije navodno pospješuju ubrzanje automobila.

Tehnika “no-lift shifting” bazira se na izmjeni stupnja prijenosa ručnog mjenjača bez upotrebe spojke. Takvim stilom vožnje vozač zapravo zahtjeva na sinkroni u mjenjaču odrade posao za koji nisu namijenjeni, a to je usklađivanje brzine vrtnje kotača i brzine vrtnje mjenjača.

Druga tehnika je “power shifting”. Naime, dok automobil ubrzava, a vozač drži papučicu gasa u krajnjem položaju, svi sklopovi prijenosa snage su usklađeni brzinom vrtnje. No, ako vozač pritisne papučicu kvačila dok istodobno i dalje drži papučicu gasa u krajnjem položaju, brzina vrtnje motora naglo raste, a brzina vrtnje svih komponenti prijenosa se smanjuje. Ubacivanjem ručice mjenjača u viši stupanj prijenosa sinkroni su pod iznimno velikim opterećenjem, jer su brzine vrtnje motora i sklopova sustava prijenosa različite, a pod najvećim opterećenjem je kvačilo, koje naglo mora nadoknaditi tu razliku. U tom slučaju dolazi ili do gubitka prianjanja guma ili do proklizavanja spojke. U svakom slučaju takav stil izmjene stupnja prijenosa drastično smanjuje trajnost svih sklopova.

Detaljna objašnjenja obije tehnike izmjene stupnja prijenosa potražite u izvrsnom videu poznatog YouTube kanala Engineering Explained.