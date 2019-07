Poklanja se automobil Toyota Starlet 1,3 – Evo kako može postati vaša!

Ne, nismo vas zaboravili i nastavljamo s našom nagradnom igrom u kojoj našim cijenjenim čitateljima i Facebook / YouTube fanovima (vama), poklanjamo automobil!

Poklanjaju se automobili (nismo vas zaboravili)…

745 kilograma, 5 brzina i 75 konja… Zvuči poput nekog sportskog automobila iz prošlosti. Ali ovdje nije riječ o nekom sportašu iz sedamdesetih, već o Toyoti Starlet P80 s kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća. I upravo je taj mali crveni autić Marina oborio s nogu.

Prava je nepravda razmišljati o malom gradskom nabrijancu na četiri kotača, a ne sjetiti se nekog Japanca. Isto tako je nepravda sjetiti se malih, agilnih i brzih gradskih automobila, a ne sjetiti se Toyote Starlet. I to je činjenično stanje. Ali upravo se Starleta iz nekog razloga skoro nitko nikada ne sjeti – osim ako nije zagriženi fan ove japanske marke i njenog životnog vijeka od tkalačkih stanova nadalje.

Marin se tijekom traženja svog automobila od 500 eura također nije sjetio Starleta, ali kada je ova mala japanska spodoba osvanula u oglasniku, uza sav posao i obaveze bilo je potrebno točno dan i pol od prvog pogleda do ključa u rukama. I to se ispostavilo kao dobar potez, jer simbioza “Crnog” i “Crvene” svako je malo razvlačila osmijeh na lice nas ostalih. Čak i ako (poput Romana) nismo razumijeli poantu. Stoga je Marinu možda najteže pokloniti svoju malu crvenu zvijer, pa se nemojte čuditi visokim kriterijima pri odabiru novog vlasnika.

A što se tiče detalja za ovo posljednje poglavlje u priči o poklanjanju automobila, odlučili smo još malčice zakomplicirati stvari…

Za treći po redu od ukupno pet automobila koje poklanjamo potrebno je napraviti ovo:

1. Biti fan naše Facebook stranice

2. Biti pretplatnik našeg YouTube kanala

3. Imati mail-adresu

4. Biti voljan stati pred kameru kod preuzimanja ključeva

5. Obavezati se na jednu godinu registracije (da ne bi bilo “za dijelove” ili preprodaju)

6. Biti voljan još jednom stati pred kameru i gostovati u “emisiji” 4 Kotača Apokalipse nakon 6 mjeseci vlasništva kao poseban gost.

Kako sudjelovati (jubilarni treći put):

U sklopu objave ovog trećeg po redu kratkog i vrlo informativnog teksta na našoj Facebook stranici, potrebno je okinuti komentar (na ovom linku) u sklopu kojeg će se nalaziti i hashtag #malimijealijebrz. A kako sve skupa ne bi baš bilo jednostavno, za punopravno sudjelovanje u ovoj etapi natječaja za dobivanje automobila u svoje ruke potrebno je napisati Haiku-pjesmicu. Pravila i primjere oko sklapanja tog kratkog literarnog djela u sedamnaest slogova pronađite na Internetu, samo imajte na umu da ovaj Haiku mora biti tematski, odnosno posvećen Toyoti.

I da…jasno je kako smo ovime stvarno mnogima zakomplicirali život, ali s obzirom na Marinove afinitete prema ovom malenom čudovištu, vjerujte da stvaranje Haiku-poezije nije ništa u usporedbi s onime što je njegov crni um u stanju izmisliti.

Marin (aka. “Crni”) vam poklanja Toyotu Starlet 1.3

A sad malo o automobilu koji vam u sklopu ove treće inicijative Marin poklanja:

Toyota Starlet P80

– vozio ga je Marin (aka Crni) – i to punih 1,674 kilometra

– ne zna se koji je po redu Marin vlasnik

– automobil je crvene boje (ili je barem bio)

– na sebi nema gume, nego gumice

– sva rasvjeta unutar interijera svodi se na sat i CD-player

– motor ima 75 konja

– ukupna masa automobila iznosi 745 kilograma

– ide kao Vrag

– u prtljažnik stane Honda (u obliku agregata)

– od opreme ima sjedala i volan

– tjunirane su kapice ventila – i to u “Terminator – Look”

– po makadamu je jednako brz kao i po asfaltiranoj cesti

– na cesti izgleda kao neki Pokémon

– nema servo

– nema klimu

– ima moć iz tužnog čovjeka napraviti sretnog lika za volanom

Posebna napomena: Registracija? Što je to?

Tehnički pregled? Hm…a valjda će proći.

Uživanje u vožnji? Apsolutno. Dakle, vrijedi barem pokušati.

Posebna napomena dva: Starlet je u privatnom vlasništvu i poklanja je Marin. Dakle, ne neka udruga. Ne portal i ne neka multinacionalna korporacija, već (kako to u zakonu nazivaju) fizička osoba.

Poklanja se ova Toyota Starlet i ona može biti vaša…

A za kraj recimo i ovo: ako je itko ikada u roku “keks” doživio simbiozu čovjeka i stroja u stvarnom svijetu, onda smo to nas četiri tikvana koji smo tijekom “Road Tripa” svjedočili Marinu i njegovom neprekidnom guštanju u svakom kilometru za volanom ove malene Toyote. I da sad ne ulazimo u domenu japanskih celuloidnih boleština (tj. filma “Tetsuo, the Iron Man”), recimo da su Starlet i Marin na kraju cijele priče ispali poput moruzgve i raka samca. Ili pak ribe-pilota i morskog psa. Dakle skoro pa jedno biće na dvije strane – i to biće kojem osmijeh s lica nije bilo moguće odstraniti čak ni kirurškim putem.

Stoga usprkos tome što se Starleta skoro nitko nikada ne sjeti u pričama o malim gradskim jurilicama, budući će vlasnik itekako imati o čemu pričati. Baš kao što je to Marin u stanju. Jer Toyota Starlet doista jest jedan jednostavan, lagan, praktičan, agilan i stvarno brz automobil. Točka.