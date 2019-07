Preskup unos vozila iz EU – Kupovina automobila iz uvoza “jeftinija” je “preko” Slovenije!?

Zamislite situaciju da nakon višegodišnjeg šparanja novaca za noviji automobil, shvatite kako kupovina istog u Hrvatskoj nema nikakvog smisla jer ispada kako su sve ostale “kombinacije” zapravo povoljnije nego plaćati unos vozila u Hrvatskoj tj. preskupi posebni porez od 18%… Upravo to se dogodilo gospodinu Damiru-Kristijanu Rogini koji je zaključio kako je “jeftinije otvoriti firmu u Sloveniji i tamo registrirati auto”…

Dok je prosječna starost automobila u Hrvatskoj starija od 13 godina, a na 500.000 vozila u Hrvatskoj ima problema s kočnicama, država kao da nema strategiju poticanja kupovine novih automobila. Barem se tako ne čini kada bi je usporedili sa susjednom nam Slovenijom. Na službenoj Facebook stranici Damir Kristijan Rogina, iznio je problematiku vezanu za starost voznog parka u Hrvatskoj, tj. iznosi jedan od glavnih razloga zašto je kupovina novog (rabljenog automobila iz uvoza) u Hrvatskoj neisplativa. Iznio je i neka svoja razmišljanja kako je takvu kupovinu jeftinije obaviti preko Slovenije.

Njegovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

“GASI SISTEM!

Da objasnim ministru financija, Mariću, samo jedan od razloga: ZAŠTO NAM JE VOZNI PARK U DRŽAVI STAR GOTOVO 13 GODINA!

Idemo po redu prije nego totalno popizdim jer sam ljut i ovo je TOTALNI LOPOVLUK i OTIMAČINA.

Jedno mjesec dana razmišljam da prodam svoj sada već 13 godina star auto i kupim 10 godina mlađe vozilo. Iskreno već duže vrijeme štedim (+nešto para od mog starog automobila kad ga prodam) da si priuštim novo vozilo, jer s obzirom da dosta putujem smatram da trebam imati ispravno novije vozilo.

I tako, krenuo ja tražiti automobil po oglasima (mobile.de) u Njemačkoj i pronašao vozilo koje mi se dopada. OK, nije novo, a nije baš ni jeftino, pa reko da vidim koliko me koštaju davanja na isti u RH.

Po novom u ovoj našoj vukojebini od države to se zove UNOS, a ne UVOZ. Nije to govno, to se vlast sposrala i nas zasrala, jer kako nazvati pljačku građana koju je izmislila ova vlast kad je ostala bez prihoda koji se zvao CARINA.

Ovo je kalkulator jebenog UNOSA vozila iz EU u Hrvatsku.

https://uvozauta.com

A ovo je kalkulator DMV “UNOSA” vozila iz EU u Sloveniju.

http://www.dmvportal.net/Dmv#/Calculator

Uzeo sam za oba primjera isti automobil iz Njemačkog oglasnika:

Automobil vrijednosti 30.000 euro

Co2 ispust plinova: 154

Proizvodnja prvi mjesec 2016

Diesel motor.

Usporedba trošarine za isti automobil putem Hrvatskog i Slovenskog kalkulatora… (screenshot) foto: Facebook / Damir-Kristijan Rogina

Ukupna davanja na taj automobil u Sloveniji su 1800 euro ili 13.200 kn, a to je ukupno 31.800 euro i vozi miško.

Slovenia POSEBNI POREZ = 6%

E sad počinjem bit ljut i jebem im mater lopovsku.

Davanja po kalkulatoru JEBENOG unosa iz EU kažu da na taj automobil građan Hrvatske mora dodatno platiti 47.635Kn = 6480 euro.

UKUPNO 36,480 euro taj automobil košta u da ga UNESETE u Hrvatsku.

Samo 4680 eura više! Pa kaj nisu mogli zaokružiti na 5000 pa da im bude lakše za zbrajat. LOPOVI vole okrugle brojke, zar ne?

Hrvatska POSEBNI POREZ = 18%

Gotovo 3 puta više nego u Sloveniji, pa nije ni čudo da nam je vozi park u državi star samo 13 godina. Uz sve druge neokolnosti čudo je da nije star i 20 godina.

Fanovi stranice “Damir-Kristijan Rogina”, komentiraju svoje osobno iskustvo i tvrde kako je situacija zapravo još gora… (screenshot) foto: Facebook / Damir-Kristijan Rogina

Meni bi možda ovaj LOPOVLUK u ovom slučaju bio jasan da je prosječna plaća u RH 5000 euro, ili da recimo čuvamo domaču proizvodnju automobila, UH ZAJEB, pa mi imamo proizvodnju automobila u RH. RIMAC, ma naravno pa čuvamo svoju proizvodnju da bi svaki Hrvatski radnik od svoje plaće mogao kupiti jedan Koncept ONE. Ono furamo se na starog FORDA, sada ja kužim politiku HDZ-a.

No stavimo zajebanciju i sarkazam na stranu, jer u ovom slučaju ovakav namet je čista KRAĐA, LOPOVLUK, OTIMAČINA i PREVARA za hraniti nakupine nesposobnih debila i kretena zaposlenih od strane vladajučih i njihovih uguznih parazita.

I sada smo mi neki član EU, kao ravnopravani, kao sloboda kretanja robe, kao bolja budučnost, kao kvalitetniji život…

JES MOJ K****!

Komentatori na stranicama g. Rogine ističu još svojih zapažanja po pitanju nelogičnosti prilikom uvoza automobila… foto: Facebook / Damir-Kristijan Rogina

Mi smo govna koja šute, a oni su imaju 4.000.000 milijuna ( minus njihovi glasači) BANKOMATA.

Da li se ikad zapitate di nam guraju te svoje bankovne kartice, pardon krivo pitanje, DA LI OSJETITE?

Jeftinije je otvoriti firmu u Sloveniji i tamo registrirati auto, a i biznis, reklame su svakodnevno na webu o tome i provjereno je to pametnije i daleko jeftinije.

JEBALI VAS POSEBNI POREZI

NEDAM VAM PARE PIZDA VAM MATERINA LOPOVSKA!

#stokabezobraza

#lopovibezmozga

#pohlepniidioti

#gasisistem”

