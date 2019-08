Prometna prognoza: Ogromne gužve za vikend, ali i u ponedjeljak!

U subotu, 10. kolovoza očekujemo podjednak broj vozila u oba smjera, prema moru i prema unutrašnjosti, a vozit će se kao i prethodnih subota uz česte gužve i zastoje.

Gužve i zastoji… foto: Johngarveylaw

Proteklog vikenda ljetne gužve na našim prometnicama osjetile su se od petka do ponedjeljka, a s obzirom na promjene navika putovanja i ovog vikenda gužvi će osim vikendom biti i u ponedjeljak u oba smjera. Jačanje prometa, bit će u petak, 09. kolovoza, od prijepodnevnih sati na cestama u smjeru istoka, dok će u poslijepodnevnim satima gužve pojačati na cestama u smjeru mora. U subotu, 10. kolovoza očekujemo podjednak broj vozila u oba smjera, prema moru i prema unutrašnjosti, a vozit će se kao i prethodnih subota uz česte gužve i zastoje. Na naplati Lučko na autocesti A1/A6 očekujemo najduže kolone u oba smjera, na ulasku u smjeru mora od 4 do 15 sati, a na izlasku prema Zagrebu od 9 do 18 sati.

Značajne gužve tijekom vikenda, a osobito u subotu, očekujemo na graničnim prijelazima sa Srbijom (Bajakovo i Tovarnik), Bosnom i Hercegovinom (Stara Gradiška, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Maljevac i Jasenovac), Crnom Gorom i Slovenijom (Macelj, Bregana, Kaštel, Plovanija i Rupa)

Na naplatnoj postaji Trakošćan na autocesti A2 Zagreb-Macelj, tijekom subotnjeg poslijepodneva, očekujemo kolone na izlasku prema graničnom prijelazu Macelj koje mi mogle potrajati do noćnih sati zbog čega je moguće da će se vozila isključivati na čvoru Krapina.

U nedjelju, 11. kolovoza i ponedjeljak, 12. kolovoza pojačan promet bit će cijeli dan na svimcestovnim pravcima uglavnom u smjeru unutrašnjosti. Gužve se očekuju ponovno na Lučkom (izlazak s autoceste A1/A6), Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu, kao i na autocestama A2 Zagreb-Macelj (naplata Trakošćan) i A4 Zagreb-Goričan, te na A3 Bregana-Lipovac (naplata Zagreb-istok).

Preporuka je da se za izlazak s autoceste A1, umjesto Lučkog, koristi naplatna postaja Demerje gdje se, osim ENC-om, cestarina može platiti kreditnim i debitnim karticama, a subotom će biti omogućeno i gotovinsko plaćanje cestarine.

ZABRANA ZA TERETNA VOZILA

Tijekom vikenda zabrane za teretna motorna vozila iznad 7,5t bit će:

subota , 10. kolovoza – od 4 do 14 sati;

, 10. kolovoza – od 4 do 14 sati; nedjelja, 11. kolovoza – od 12 do 23 sata;

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj)… Tekst zabrane možete naći na internetskim stranicama HAK-a

(http://www.hak.hr/info/korisne-informacije/zabrane-za-teretna-vozila/).

SAVJETI

Nikako ne smijemo zaboraviti našeg limenog ljubimca pripremiti za vožnju tijekom ljeta, odnosno kad njime odlazimo na duže putovanje.

Potrebno je provjeriti sljedeće:

razinu ulja u motoru , osobito za vozila koja nemaju nadzor razine ulja putem putnog računala.

, osobito za vozila koja nemaju nadzor razine ulja putem putnog računala. razinu rashladne tekućine . Ukoliko je razina niska rashladna tekućina može se dopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine (ne više od 3 dcl).

. Ukoliko je razina niska rashladna tekućina može se dopuniti destiliranom vodom ili vodom iz slavine (ne više od 3 dcl). razinu tekućine za stakla .

. tlak u gumama prema tablici koja određuje nivo tlaka u gumama prema osovinskom opterećenju za određenu dimenziju kotača.

prema tablici koja određuje nivo tlaka u gumama prema osovinskom opterećenju za određenu dimenziju kotača. pogledati imate li rezervni kotač, rezervne žaruljice i osigurače .

. pogledati imate li sigurnosnu opremu (reflektirajući prsluk za svakog putnika, trokut i prva pomoć. Izvor: HAK Revija.