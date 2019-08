Renault, proslava i kanta struje za e-Plein Air

To i ukratko bio opis ove teme. No s obzirom na to da iskreno vjerujemo kako naše cijenjeno čitateljstvo ima mogućnost koncentrirati se na informaciju puno duže od 25 sekundi, eto i nekoliko detalja…

Renault e-Plein Air foto: Renault

Kako se bliži 10. obljetnica događaja globalnog karaktera pod nazivom 4L International, tj. centralnog mjesta okupljanja retro-Renault ekipe, tako je Renault odlučio i službeno podržati cijelu priču. No umjesto da ovaj renomirani francuski proizvođač automobila proizvede neku idiotariju s milijun konja ili tri milijuna naljepnica na sebi (kao što to npr. za Wörthersee-ekipu već desetljećima radi Volkswagen), ideja je otišla u smjeru jedne legende. A legenda se naziva 4L. Odnosno „četvorka“…„Katrica“…„Katrelić“…“Mali div“ (ako ćemo citirati reklame iz bivše nam tvorevine nazvane državom). Uglavnom, svi jako dobro znamo o kakvom se legendarnom Renaultovom modelu ovdje radi.

Nazvan e-Plein Air, ovaj je koncept u suštini rezultat suradnje između odjela Renault Classic i Renault Design. No uz te je službene i manje službene Renaultove odjele u ovu slavljeničku i strujom oplemenjenu priču uletjela i tvrtka Melun Rétro Passion. A s obzirom na to da je dotična tvrtka svojim radom u današnje vrijeme jedan od apsolutnih eksperata na polju dijelova za klasična francuska vozila marki Alpine, Citroën, Peugeot i Renault, naravno da nikoga ne bi trebalo čuditi što su specijalisti iz Meluna ovdje itekako prisutni. Jer u krajnjoj liniji i jest riječ o klasičnom automobilu koji svijet itekako dobro poznaje i cijeni.

Renault e-Plein Air foto: Renault

Iz Renaulta nema pretjerano puno službenih informacija oko ovog projekta. Spomenuto je tek da se radi o posebnoj ideji koja u svojoj srži implementira sve prednosti retro-dizajna i moderne tehnologije. Pa iako specifičnosti zapravo nisu konkretno spomenute, ipak je poznato kako pod poklopcem motora ovog projekta ne kuca srce, već pacemaker. I to onaj doniran od strane Renaulta koji je svojim dizajnom vrlo nalik invalidskom pomagalu, odnosno modela Twizy.

Uglavnom, u maniri golih kuhara i ostatka svite s noževima i šefljama u rukama, reklo bi se kako je receptura jednostavna i podrazumijeva:

1. Jedan legendarni automobil

2. Malo piljenja krova

3. Restauraciju karoserije

4. Jedan električni motor

5. Hrpetinu retro-detalja

6. Zanimljivu inspiraciju za sastavljanje

Iako točne specifikacije vezane uz elektro-motor nisu poznate i službeno potvrđene, Twizy je kao model već neko vrijeme prisutan na tržištu. Stoga vrijedi navesti specifikacije koje vrijede za taj u najmanju ruku čudnovat automobil.

Dotični je Twizy dostupan s dvije opcije motorizacije (ako to tako možemo reći). Jedna se svodi na motor s ukupno 5 konjskih snaga i nekih 33 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz) koji pogoni baterija od 6,1 kWh. Oplemenjen tim motorom i baterijom, „bazni“ Twizy prelazi autonomiju od nekih 100 kilometara, a maksimalna brzina iznosi 45 km/h. Dakle, nema teoretske šanse da s ovim električnim Francuzom ikada dobijete kaznu – osim ako se ne parkirate kao idiot.

Druga opcija motorizacije podrazumijeva cijelih 17 konja i čak 57 „njutna“, a to je u domeni električnih gradskih prometala već ozbiljna snaga i sila. Jer Twizy s takvim motorom leti i 80 kilometara na sat, pa je za pretpostaviti kako su se u Renaultu za e-Plein Air (kako se ovaj retro-električar na četiri kotača naziva) ipak odlučili na tu drugu opciju.

Renault e-Plein Air foto: Renault

Uglavnom, što se oživljavanja „četvorke“ tiče, e-Plein Air predstavlja pun pogodak. Sladak je i sasvim dovoljno retro da sve nas dinosaure i nostalgičare podsjeti na reklame kakve smo kao klinci gledali u novinama. S druge pak strane, Renault ovim projektom apsolutno podilazi trendu elektrifikacije koja je iz dana u dan sve prisutnija oko nas. A to je u ovoj priči jedan oveći minus. No kada se sve zbroji na hrpu, te kada se u jednadžbu oko e-Plein Aira doda ogromna količina inspiracije i truda, te pokoji remen i pletena košara, na kraju dana ovaj retro-Renault na struju ipak stavlja osmijeh na lice. Čak i nekolicini nas ovdje kojima je struja nešto u što ne vjerujemo.

Stoga usprkos činjenici koja kaže da nas ni mrtve ne bi mogli nagovoriti na kupnju električnog automobila, u maniri internet-generacije možemo tek okinuti jedan veliki „lajk“ na ovu priču. Slažete li se i vi cijenjeni čitatelji s nama?