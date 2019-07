Sudar zbog krivog signaliziranja “žmigavcem” – Tko je tu zapravo kriv?

Prometna raskrižja najčešće su mjesta prometnih nesreća. Činjenica da je netko imao uključen pokazivač smjera ne oslobađa vas odgovornosti za prometnu nesreću (ako do nje dođe)…

Uključen pokazivač smjera nije garancija skretanja vozila… foto: Pixabay

Kod uključivanja u cestu s prednošću prolaska, uoči li se pokazivač smjera na vozilu u dolasku, zaključuje se kako će taj automobil doista skrenuti, odnosno prije skretanja kako i dolikuje toj radnji smanjiti brzinu, prikočiti i skrenuti. Međutim, tu treba biti posebno oprezan.

Prometna raskrižja su noćna mora ne samo vozačima, već i kandidatima za vozače. Tko ne zna riješiti raskrižje na ispitu, nema mu pomoći, pad zagarantiran! Prednost prolaska, zar je to takav problem! Ma nije teoretski, dade se to naučiti, međutim, praksa je drugi par rukava! Tu snaga klade valja i to doslovno. Moćna vozila s bjesnim vozačima uzimaju sebi za pravo da imaju prednost prolaska. Oni ulaze, oni prolaze, a vi ako ne želite biti sudionik u prometnoj nesreći i natezati se s osiguravajućim društvima i popravcima, ponašajte se sukladno snazi i veličini svog vozila! Tko kaže da na prometnicama ne postoje kaste?

Uključivanje sa sporedne na glavnu cestu na kojoj je gust promet, također se zna poduzimati na guranje i solidarnost. Auto u auto na glavnoj cesti, čekali bi do trećeg dana, kada bi čekali čistu situaciju za uključivanje. S lijeva nikog s desna nikog i onda sigurno i polako, ma kako da ne! Kako to onda većina vozača rješava? Metodom brzi i žestoki, naglo krene pa što bude. Računaju da će onaj u dolasku, kojem zapravo oduzimaju prednost prolaska malo prikočiti i svi sretni.

Znate i sami kada se uključujete u cestu prednošću dužni ste kao vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaza propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom! Lakše propisati nego realizirati.

Evo kako sud na to sve gleda!? foto: Pixabay

Kako sud tumači tu dužnost vozača, doslovno je “nacrtano” u odluci Županijskog suda u Bjelovaru, Kž-23/2018. od 3. svibnja 2018.: “po shvaćanju i tumačenju drugostupanjskog suda zakonski standard “dužan propustiti sva vozila” za vozača znači mjeru 100% sigurnosti uvjeriti se da svojim izlaskom na cestu s prednošću prolaska neće ugroziti sigurnost sudionika u prometu koji se kreću tom cestom, premda i nepropisno, naravno pod uvjetom da je objektivno, uz mjere osobitog opreza, nepropisnost mogao pravovremeno uočiti”.

Znači, sud traži vaše stopostotno uvjerenje da se možete uključiti! Vozači rade svašta, ubacuju se često po sistemu ako prođe, prođe. Međutim, ako ne prođe, krivi ste za prometnu!

Kod uključivanja u cestu s prednošću prolaska, postoji još jedna mala začkoljica u koju se brojni pouzdaju. Uoči li se žmigavac kako, od milja nazivamo pokazivač smjera na vozilu u dolasku, zaključuje se kako će taj automobil doista skrenuti, odnosno prije skretanja kako i dolikuje toj radnji smanjiti brzinu tj. prikočiti i skrenuti. To je upravo vaša šansa i vi krećete, ubacujete se ispred njega. Polažete sve nade u žmigavcem vam obznanjenu njegovu namjeru za skretanjem. Nade se znaju izjaloviti! Vozilo sa žmigavcem može nastaviti kretanje, bez skretanja i udes je tu! Možda mu je žmigavac ostao upaljen od ranijeg skretanja. Možda je nakanio skrenuti, pa se predomislio. Takva je ljudska ćud naime, prevrtljiva nadasve! Možda vas je čak i zlobno namamio tim upaljenim pokazivačem smjera. Tko će ga znati? Samo da znate vaše povjerenje u njegovu namjeru skretanja u skladu s upaljenim pokazivačem smjera je brutalno izigrano i vi ste u problemu. Ne vjerujte drugom vozaču ni kad žmigavce pali! Zašto?

Sudsko stajalište iz gore navedene sudske odluke kaže i da nema mjesta povjerenju dok se posve ne uvjerite u nakane drugog sudionika u prometu: “Neprihvatljivo je i stajalište žalbe da je okrivljenik postupao po načelu povjerenja pouzdajući se u činjenicu da su vozila na glavnoj cesti imala upaljene desne pokazivače smjera. Ova činjenica ne utječe na obvezu vozača koja proizlazi iz odredbe čl. 57. st. 4. ZoSPNC i ne može biti ispričavajući razlog pozivanjem na načelo povjerenja. Načelo povjerenja u prometu vrijedi samo za sudionika u prometu koji postupa propisno i na njega se ne može u konkretnom slučaju pozivati okrivljenik, koji se trebao s potpunom sigurnošću uvjeriti da će vozila koja daju desni pokazivač smjera stvarno i skrenuti u desno, no okrivljenik je u raskrižje ušao bez zaustavljanja ispred ruba kolnika gdje se nalazila obilježena puna zaustavna crta”.

Što se ovdje ima dodati? Ljudi su kvarni, ljudi su zaboravni u svim segmentima pa čak i kada se radi o žmigavcima! Ne kaže se uzalud žuri polako! Znate i sami, budete li se žurili manijakalno kršeći prometna pravila, zaglavit ćete negdje u nekoj prometnoj nesreći. To će vam oduzeti daleko, daleko više vremena i živaca nego propuštanje vozila na glavnoj cesti. Izvor: HAK Revija.