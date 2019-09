Top 10: utrke i najsmješniji sponzori – 1. dio

Nedavno se na Twitteru pojavila kolaboracija između PornHuba i ekipe koja obučena u kožnu odjeću s nabrijanim vibratorima među nogama jurca po stazama u sklopu Moto GP serije natjecanja. Stoga smo si dali malo truda i istražili još neke tome slične sponzore čije su se naljepnice našle na trkaćim automobilima i motociklima.

…i pri tome (naravno) umirali od smijeha.

Trkaća ekipa i njihovi sponzori… foto: MotorPoint

Svijet utrkivanja ne bi bio moguć da iza njega ne postoji ogromna količina novaca. Određeni dijelovi tih novaca dolaze od strane asocijacija u sklopu čijih se pravilnika utrke održavaju, dok ostatak dolazi iz nekih drugih izvora. No najviše su od svih (naravno) esponzori.

Zašto samo Golf na sebi nema naljepnice? foto: BRSCC

Realno gledano, trkaćim timovima svaki ček dobro dođe – nevezano uz to koliki je na njemu iznos. I za te se novce u protuvrijednosti dobivaju određena mjesta na kojima sponzori mogu stavljati svoje naljepnice s logotipovima i sličnim insignijama. Pa iako kroz povijest u sklopu utrka dominiraju tematski vezane tvrtke poput gumara, proizvođača ulja i slično, svejedno se svako toliko zalomi i neki logotip s nazivom na koji se publika odvaljuje od smijeha. Stoga u nastavku donosimo deset nama najsmješnijih sponzora iz svijeta oktana, a na opće iznenađenje svih nas ovdje, u sklopu ove top-liste ćemo se malčice posvetiti i moto-utrkama, odnosno sponzoriranim bolidima na dva kotača.

Penthouse i bolid za Sprint Car natjecanja. foto: Gator Wings

10. Penthouse

Iako ne pratimo američku „Sprint Car“ ligu, jer nam ovalne staze u kombinaciji s hrpom konja i još većom hrpom blata i prašine ne predstavljaju polje interesa, svejedno je bilo zanimljivo naletjeti na ovaj „bolid“. Ukratko, radi se o smiješnom i pero-lakom trkaćem automobilčiću koji na „krovu“ (ako se to može tako nazvati) ima ogroman spojler. A na spojleru je uz „Hannagan Racing“ kao jedan od glavnih sponzora naveden i onaj „nemoralni, kontroverzan i krajnje odvratan“ (kako su ga opisali glavni ljudi nekoliko crkvi u Americi) časopis pod nazivom Penthouse. Dakle, Larry Flint nije imao prste samo u medijima i manekenkama, već ih je umočio i u ovu američku prašnjavo-ovalnu seriju automobilističkih natjecanja i time pridobio još širu demografiju čitatelja. Navodno se uz Penthouse kao jedan od sponzora na ovom bolidu našlo i energetsko piće pod nazivom „Pussy Juice“, ali oko toga nema službene ili barem vizualne potvrde. A da i ima, ne bismo komentirali, jer je i ovo sasvim dovoljno pornografije.

ABBA i ATS u Formuli 1. foto: Reddit

09. ABBA

Da…dobro ste pročitali. Ova je švedska pop-grupa sastavljena od jedne plavokose i jedne crvenokose žene, te dvojice smiješnih likova u pretjerano uskim hlačama bila nalijepljena na automobil. Bolid o kojem se radi je ATS D5 i u žuto-bijeloj kombinaciji boja se natjecao u Formuli 1 u sklopu sezone 1981. i 1982. godine. Za njegovim je volanom bio relativno nepoznati Slim Borgudd, a s obzirom na švedsku nacionalnost, izdavačke kuće Polar i Universal Music odlučile su ovog Šveđanina nagraditi s jednim od (tada) najslavnijih imena u svijetu glazbene estrade. Uglavnom, koliko god to smiješno zvučalo, ABBA na ATS-ovom bolidu postaje najbrži bend na svijetu i utire put za neke reklamiranje na bolidima od strane nekih drugih estradnjaka poput Daft Punka i Aerosmitha. Sva sreća, pa “Zvezde Granda” nemaju takvih aspiracija, jer bi bilo stvarno neukusno vidjeti Seku, Mileta ili Daru Bubašvabu na karoseriji Ferrarija ili Porschea.

08. Kurt Busch kao Ricky Bobby

Ako ste gledali film pod nazivom „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby“, onda vam je jasno o čemu se ovdje radi. No ako pak niste, samo ukratko: Kurt Busch i njegov NASCAR „Team Phoenix“ za utrku u Talladegi nije imao glavnog sponzora. Pa s obzirom na to da je reklamiranje udruge „Armed Forces Foundation“ i njihovog donacijskog centra bilo u planu, na automobilu je ostalo dovoljno mjesta za igru. Stoga je Busch u dogovoru s timom svoj trkaći automobil uredio po uzoru na Rickyja Bobbyja, kojeg u gore spomenutom filmu glumi legendarni Will Ferrell, odnosno ukratko govoreći, Busch je u pravilu reklamirao sam sebe. I to je ispalo jednom od najuspješnijih marketinških kampanja u novijoj američkoj povijesti.

Mark Martin i najjača Viagra na tržištu. foto: Canada Drugs

07. Viagra

I dalje smo na NASCAR-asocijaciji i SAD-u kao vječnom izvoru inspiracije i blesavoće kada dođe do naljepnica, sponzora i izgleda trkaćih automobila. Stoga u revijalnom tonu vrijedi spomenuti Marka Martina kao jednog od najuspješnijih vozača te serije utrkivanja. Automobil u kojem je Martin na stazi provodio svoje vrijeme bio je Ford Taurus, a glavni je sponzor bio Pfizer. Stoga ne čudi da je kao glavnu nišu uređenja eksterijera ovog trkaćeg Taurusa bio jedan od Pfizerovih (kako se ispostavilo) najuspješnijih proizvoda, odnosno Viagra. No možda sve skupa i ne bi bilo toliko smiješno da Mark Martin te slavne 2005. godine nije imao 46 godina, što za mnoge znanstvenike i ostalu ekipu u bijelim kutama predstavlja početak seksualnog kraja, odnosno erektilne disfunkcije. Ostalo prepustimo mašti na volju.

06. Pornhub

Iako često u šali kažem(o) kako „bajkeri“ u biti zvuče kao savršeni homoseksualci, jer se voze na vibratorima, oblače se u kožnu (tj. prema mišljenju mnogih fetišističku) odjeću i skrivaju lica pod kacigama, i dalje je riječ o šali. Dapače, u posljednje vrijeme tražimo nove načine da razljutimo prijatelje koji vole motocikle, jer se ovo gore navedeno već lagano izlizalo. Ali onda je krenula najava oko Pornhuba kao glavnog sponzora Tsingtao MV Agusta britanskog Supersport tima i gornja se tematika iritacije „bajkera“ vratila u velikom stilu. Uglavnom, ako vam nije smiješno sjedanje jednog muškarca u kožnoj odjeći na vibrirajuće sjedalo motocikla čiji glavni dio vizuala predstavlja ogromnim slovima napisan naziv najpoznatije porno-stranice svih vremena, onda stvarno ne znamo što bi vas bilo u stanju nasmijati. Pogotovo ako kojim slučajem ne volite svijet brzina na dva kotača.

No pokušajte se barem malčice nasmijati na sve ovo, jer nastavak ove top-liste slijedi već sutra…

Ono kad ti Cialis pomogle da se digneš na podij… foto: IndyCar

OSTATAK TOP10 LISTE NALAZI SE U TEKSTU: Top 10: utrke i najsmješniji sponzori – 2. dio