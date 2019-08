TOP 5: Najblesaviji dizajni kotača

Najblesaviji, najružniji, najnepotrebniji… Sami birajte pridjev koji biste u superlativ povezali s ovim dezenima kotača. Nama su jednostavno užasni.

TOP 5 najružnijih… foto: The Wheel Specialist

U današnje vrijeme sve nekako stremi prema politički i socijalno korektnom. Ona prikrivena ljepota i stil već odavno nisu u modi. Ljudi mahom izgledaju blesavo, filmovi više ne valjaju ukoliko nisu snimljeni u studiju i pred zelenim ekranom, a u domeni svijeta automobila senzacionalistički orijentirane floskule predstavljaju glavnu okosnicu za svaki novi automobil. Uostalom, koliko ste puta na nekoj reklami slušali ili čitali superlative pridjeva s kojima se reklamira neki najobičniji i ni po čemu poseban automobil? Često, zar ne?!

Današnje vrijeme u svijetu automobila posebice bježi od kontroverzi. Uporno se odmiče od bilo kakve osobnosti i karaktera, te se priklanja tehnologiji i ekološkim normativima. Više se ne smije prikazivati brzina i vozački gušt, već su reklame prepune nekih sasvim slučajno odabranih ljudi koji najčešće poput muda pod bubrege pokušavaju progurati „mladenački životni stil“ ili pak „šeranje“, „lajkanje“ i svu silu tome sličnih idiotizama modernog doba. Jer poanta je na sve moguće i nemoguće načine istaknuti vlastitu prosječnost, pa nikoga ne treba čuditi kako to u globalu ili kroz detalje (najčešće kroz odjele marketinga) rade i proizvođači automobila. Pogotovo u smislu dezena kotača koji se danas prodaju na automobilima svih klasa, veličina, kategorija i usmjerenja.

Današnji tvornički dezeni kotača nerijetko izgledaju pretjerano. Neki čak i smiješno. Konstantno se eksperimentira s nekim totalno čudnim oblicima, a nerijetko su istovremeno pocrnjeni, ispolirani i generalno „vrište“. Uostalom, samo bacite oko na Renaultov, Audijev ili Volkswagenov dijapazon kotača i sve će istog momenta biti jasno.

E sad…kako u današnje vrijeme sličnosti u svijetu automobila nije moguće izbjeći, tako se određena količina ljudi pokušava personalizirati svoje automobile na ovaj ili onaj način. Neki to rade s bojama karoserije i interijera, a neki pak pribjegavaju folijama i sličnim idejama. Neki spuštaju automobile do krajnjih granica, a neki drugi ih pak dižu u nebesa. Naravno, ima i onih koji od svojih automobila zbog pretjerivanja sa spuštanjem, s proširivanjem, nagibom kotača ili pak na neki sasvim sedmi način naprave skulpturu ili pak nekretninu. A onda na red dolaze felge kojih u današnje vrijeme ima mali milijun; većih, manjih, punijih, praznijih, širih, užih, retro, modernih, itd., itb…

Većina dezena barem na momente izgleda dobro. No ima ih i koji izgledaju poput ploda apsolutno bolesne mašte, prljavih misli i genetskih poremećaja.

Pa ajmo odabrati top 5 upravo takvih…

Asanti Skin Series foto: The Wheel Specialist

05. Asanti Skin Series

Felge presvučene kožom? Hmmm… Je li to stvarno dobra ideja? Pa možda i jest ako svoj automobil ne vozite nikada, već isti služi isključivo za pokazivanje drugima dok stoji u garaži. Jer koža zahtjeva i njegu, odnosno održavanje, mazanje mlijekom, kremicama i tko zna čime još sve ne, kako ne bi ispucala i počela sličiti na onog čudnog starkelju iz kvarta koji na momente izbliza djeluje poput suhe šljive.

Uglavnom, iz daljine ove felge izgledaju kao da ih je lakirao netko tko nikada u životu nije radio ništa slično, a kada se dođe bliže i shvati se da je riječ o koži, pitanje „pobogu zašto“ nameće se samo po sebi. Ove je felge moguće naručiti u nekoliko boja i s kožom skinutom s leđa nekom noju ili pak krokodilu. Dezen je jedan, tj. onaj koji podrazumijeva debelih pet krakova, kromirane ukrasne vijke i ništa manje kromirani rub. A ukoliko klijentu padne napamet pretjerivati, otvara se knjiga opcija u kojoj ništa nije strano i nemoguće nabaviti. Sve u svemu, možda nisu najružnije na svijetu, ali ove felge definitivno predstavljaju nešto najnepotrebnije na što biste ida mogli montirati gume.

Forgiato Parlaro foto: Permaisuri

04. Forgiato Parlaro

Budimo realni – ako nije riječ o Brabusovom SL-u 500 ili pak Dodgeovom vječnom ubojici bez krova uobličenom u model Viper R/T, trokrake felge na automobilu imaju smisla otprilike kao i doktorat iz primijenjenih raketnih znanosti s kojom bi se pohvalila neka porno-diva. Dakle, nikako.

Ružne su, smiješne i djeluju kao da im nešto nedostaje da bi bile potpune. Stoga se valjda zato ekipa perverznjaka iz tvrtke Forgiato odlučila na ovu „unikatan“ trokraki dezen. Dva su kraka polakirana u crnu boju – baš kao i dio unutarnjeg ruba. No treći je krak zajedno s jednim dijelom tog istog unutarnjeg ruba presvučen poliranom presvlakom visokog sjaja. I time ove felge zapravo izgledaju kao da ih je dizajnirao neki umirovljeni Citroënov dizajner volana iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Odnosno nimalo lijepo. I to je blago rečeno. Uglavnom, ako netko nešto do sada nije napravio od felgi, onda za to postoji valjan razlog. Ali ekipi u Forgiatu to nikako nije jasno. Jer da jest, ovakva im bolesnoća nikada ne bi pala na um.

Forgiato Maaschili foto: Car ID

03. Forgiato Maaschili

Nakon preko nekoliko različitih (i uvredljivo odurnih) dezena felgi koje se nalaze u ponudi na internetskim stranicama tvrtke Forgiato, moram priznati da sam se u jednom momentu zapitao jesam li postao perverzan. Jer izlagati oči užasima kakvih na stranicama ove tvrtke nimalo ne nedostaje, stvarno može samo nastrana osoba. No prije nego počnem planirati orgije s patuljcima i jednorozima, mišljenja sam kako je ipak vrijedilo pregledati oveću ponudu dezena felgi marke Forgiato, jer sam uspio pronaći najružnije.

Maschili kao model moguće je nabaviti u veličinama od 18 do 34 inča. Opcija vezanih uz obojenje, materijale i slično (naravno) ima mali milijun, ali osnova je usprkos tome i dalje katastrofalno užasna. Montirajući ovakve kotače nalik Wankelovim rotorima svijetu poručujete da mrzite svoj automobil. Ili pak da vam je ukus amputiran pri rođenju. Ili pak možda da ste perverznjak kakvog nema, te kao takav ne brinete za bilo kakve normative u sferama „normalnog“. Jer ove felge ne samo da izgledaju užasno, već svojim ogromnim „Wankel-tanjurom“ sprječavaju bilo kakav protok zraka za npr. hlađenje kočnica ili nečeg tome sličnog. Ali stil je očito važniji, zar ne?! Pogotovo kada ga treba tražiti.

Arelli Wheels Rook Assassyn u kromiranoj izvedbi. foto: Autoshow Review

02. Arelli Wheels Rook Assassyn Chrome

Kako opisati ovu kromiranu katastrofu? Bi li usporedba s kromiranim vodoskokom ispred ulaza u neku kuću sa žutom fasadom bila ispravna? Ili pak takvog što nije dovoljno da bi se opisao ovaj duplicirani užas s poveznicom u sredini? Hmmm… Bilo kako bilo, za početak je ekipa majstora i dizajnera iza ovih felgi uspjela napraviti tipfeler u nazivu. Jer „rook“ djeluje kao ruganje Kinezima koji pokušavaju nešto pokazati i pri tome slovkati engleski jezik, dok se „assassyn“ na engleskom piše malo drugačije – osim ako su „ubojice“ autori htjeli napisati nešto drugo. U svakom slučaju iskreno vjerujem da su tvorci ovog dezena felgi bili toliko napucani s LSD-jem ili nekom drugom teškom drogom, da su tijekom crtanja ovog okruglog užasa očito bili van pameti.

No tih je droga očito bilo u opticaju tih dana, jer postoji podatak koji kaže da je prodano čak 40-ak setova ovih kromiranih katastrofa – i to u veličinama od 20 do 22 inča.

Dakle, poslovica „nije bolest sve što boli“ u slučaju kupaca ovako nečega očito ima i internacionalnu primjenu.

Status Alloy Wheels – 815 Grinder u krom verziji. foto: Wheelmax

01. Status Grinder

Imate li fetiš na mlince za kavu? Privlači li vas i uzbuđuje vizija dvije sjeckalice koje se montirane na kraj jedne osovine vrte u krug? Onda nemojte nazvati odmah, jer mi sigurno nećemo ponuditi popust ili drugu besplatno. A razlog tome je jednostavan: ne prodajemo ništa. No znamo tko prodaje – tvrtka Status i još nekolicina njihovih partnera na čijim stranicama možete naručiti set ovih crno-poliranih užasa. Mišljenja sam da je tijekom kreiranja dizajna za Grinder netko od vlasnika tvrtke Status bio u posjetu tvrtke Forgiato i iz nje ukrao onog gore navedenog umirovljenog Citroënovog dizajnera volana iz šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća. A sam dezen felgi je iz nekog razloga dobio naziv prema aplikaciji koju homoseksualci koriste za traženje partnera koji su locirani u blizini. I to zapravo govori sve već samo po sebi.

Iskreno govoreći, ne znam koliko se čovjeku treba srozati nivo ukusa, da bi na svoj automobil poželio montirati ovakav set okruglih katastrofa. Ali kada bih iz faze sporadične lijenosti prešao u onu apsolutne, možda bi ovakve felge na automobilu mogle poslužiti za promjenu kočionih čeljusti i pločica bez da se felge skidaju s automobila. Drugačije objašnjenje nemam. No bilo kako bilo, Status Grinder djeluje poput uvrede za intelekt i tešku povredu očiju. I zato su se ove felge našle kao broj jedan na ovoj maloj top-listi.

Eto…nadam se da ste uživali u ovoj paradi neukusa i dizajnerskog užasa. A ukoliko mislite da je neki od dezena felgi izostao s ove liste, slobodno se suzdržite od poriva da ih podijelite s nama. Jer smo ionako često prisiljeni gledati užase i gubiti vid zbog njih, pa nam više od toga ni najmanje nije potrebno. Unaprijed zahvaljujem i želim ugodan dan.