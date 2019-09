Toyota izvodi digitalne bijesne gliste

Iz Toyote kažu kako modelima ove marke nije potrebno gurati se u raznorazne igrice. Jer igrice u današnje vrijeme promoviraju „ilegalne ulične utrke“.

Hmmm…

Ako ste osoba od krvi i mesa, onda ste zasigurno jednom u životu upoznali osobu koja nešto u potpunosti zagovara. I to je u redu. No problem nastaje kada se ta ista osoba kroz ovakva ili onakva iskustva razvije u nekom sasvim drugačijem smjeru i počne isto toliko vatreno zagovarati nešto što se kosi s onim što je zagovarala prije. Primjera za to u svakodnevnom životu i na osobnoj bazi ima mali milijun, no kako u ovom momentu ne bih skrenuo u vode psihologije, možda je najbolje spomenuti tek nekog domaćeg političara. Jer upravo te nam „moralne vertikale“ danas prodaju jednu priču, a sutra melju dijametralno suprotne stvari. Stoga zapravo čudi kako je moguće da se jedan automobilski gigant poput Toyote odjednom počne ponašati na takav način.

Kada ste prije nekoliko godina kupili neku simulaciju vožnje za svoje računalo ili konzolu, Toyota je kao marka s nekim od svojih modela bila sveprisutna sila unutar ponude automobila unutar igrice. Uostalom, tko među vama cijenjenim čitateljima nije zaigrao neki od nastavaka iz “Need for Speed” serijala ili pak danas već ikone u toj domeni pod nazivima “Gran Turismo” ili “Forza Motorsport”?

Nema takvih, zar ne?!

E pa ako je tome doista tako, onda je na popisu automobila u virtualnim garažama zasigurno bila neka Celica i Supra, ili pak AE86, odnosno “Hachi Roku”. Bilo je tu još modela ove slavne marke, ali nema smisla navoditi ih jednog po jednog, jer je u krajnjoj liniji jasno o čemu se u ovom dijelu teksta radi. Toyota je u cijeloj toj digitalno-simulacijskoj priči itekako nudila nekolicinu svojih legendarnih modela zaljubljenicima u automobile, te je odjel prodaje od cijele te priče itekako imao koristi.

Ali sad odjednom sve to skupa ne samo da pada u zaborav, već od strane onih službenih strana unutar Toyote biva označeno nepoželjnim.

Naime, prije nekoliko je dana najavljeno sve i svašta vezano uz najnoviji hit-nastavak serijala “Need for Speed”. Unutar igre bit će svega i svačega za odraditi i proći, a kako to obično biva, u glavnim su ulogama i dalje automobili. Lista proizvođača i modela poprilično je opsežna i unutar najnovijeg nastavka ove naizgled vječne franšize bit će BMW-ovih, Mercedesovih, Audijevih i Porscheovih modela. Zatim su tu Lamborghini, Ferrari i ostatak svite pomahnitalih i ekskluzivnih Talijana, a onda su tu i Ameri sa svojim mrcinama poput Dodge Challengera, Chevroletovog modela Camaro i vječnog “Pony-car” modela u obliku Fordovog modela Mustang. Naravno da se u cijeloj priči nalazi i hrpetina Japanaca s Hondinim, Mitsubishijevim, Nissanovim i Subaruovim potpisom. Ali Toyote nema. I neće je biti. Stoga je jedan od korisnika Twittera nedavno priupitao Toyotinu britansku podružnicu zašto se niti jedan od automobila ovog japanskog proizvođača automobila ne pojavljuje u najnovijem nastavku serijala “Need for Speed”.

Toyota ima zanimljivo stajalište (screenshot)

Uskoro je stigao i odgovor na to pitanje: “Naše automobile možete pronaći unutar ponude modela za “GT Sport” – i to zato što ovaj naslov ne promovira ilegalne ulične utrke”. A onda je u jako kratkom vremenskom roku isti taj odgovor jednostavno obrisan. No kako internetski pismeni ljudi često jako brzo reagiraju sa snimkama zaslona, tako se ovaj “Tweet” zadržao u javnosti dovoljno dugo da bismo ga i mi imali prilike vidjeti. I osuditi u potpunosti, ako se nas ovdje pita.

Gran Turismo – Supra GT Cup foto: Gran Turismo

Što se nas ovdje tiče, nekako si mislimo kako je Toyota s izdavačkom kućom Polyphony Digital odradila jedan ekskluzivan ugovor – baš kao što je to i Porsche prije nekoliko godina odradio s izdavačkom kućom Electronic Arts. Jer ova priča s poimanjem uličnih utrka nema baš pretjerano puno veze – tim više što ni u sklopu naslova poput V-Rally, Dirt Rally i tome sličnih naslova Toyote nema ni pod razno. A riječ je licenciranim naslovima službenih trkaćih serija i kategorija. Stoga ovaj objavljeni i potom izbrisani opis zapravo nema baš nekog smisla.

Jer ako aktualnu generaciju BMW…ups…ispričavam se…Supre možemo naći na fotografijama sa snimanja najnovijeg nastavka iz filmske sapunice pod nazivom “The Fast and the Furious”. A dotična se ono bavi kojom ono tematikom?

Hmmm…

Doduše, prijestupnička obitelj i prijatelji iz ove je mega-akcijske trakavice već odavno posramila Jamesa Bonda i Ramba zajedno, te iz domene uličnog utrkivanja prešla u onu koja podrazumijeva vladine organizacije i internacionalne teroriste, ali opet… U sklopu ove je franšize milijardu puta zorno pokazano da zakoni nemaju smisla i da je dovoljno imati brz automobil i veliki ego, da bi ekipa ispred srebrnog platna uživala. A u cijeloj se toj filmsko-marketinškoj gunguli Toyota Supra istakla kao jedan od “onih” automobila koje će filmski svijet zauvijek pamtiti.

Stoga je interesantno vidjeti kako se paralelno lome koplja na igricama koje “propagiraju ilegalno utrkivanje”, dok se s druge strane podilazi filmskoj franšizi koja je to isto ilegalno utrkivanje stavila na mapu tuning i styling svijeta. I ne samo to, već ignorirati svijet Rallyja, te štovateljima automobila i prašine uskratiti Celicu, Corollu ili neki sasvim sedmi relijaški-nastrojeni model iz Toyotine bogate povijesti… Hmmm… Ako se nas ovdje pita, to stvarno nije u redu. A ograđivati se od vremena u sklopu kojih je Toyoti sigurno odgovaralo da za Suprom četvrte generacije štovatelji marke, modela i brzine divljaju bez prestanka, ne bi li se naglasila neka “nova i odraslija” vremena, jednostavno je krivo, jadno i naposljetku lažno.

Slažete li se?