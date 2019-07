VIDEO: Izazivanje prometne nesreće i pokušaj iznude odštete od osiguranja!?

Jasno je kao dan, da otkad postoje osiguranja, postoje i neki ljudi koji ih pokušavaju prevariti, no takve scenarije obično povezujemo s YouTube klipovima koji nam dolaze iz Kine, no izgleda kako su se takvi scenariji počeli pojavljivati i kod nas u Hrvatskoj!?

Video zapis koji donosimo u nastavku prikazuje vozača plavog Chevrolet Laccetia prestrojava iz desne trake u lijevu ispred vozila koji je već bio u postupku skretanja u tu istu traku, (prisjetimo se minimalan sigurnosni razmak od “dvije sekunde”, što bi okvirno bilo 1/3 brzine u metrima, tj. 1/2 brzine u metrima ako se vozi izvan naselja). No ovakvo ubacivanje nije toliko sporno niti predmet ovog teksta, ono najgore što je vozač napravio je takozvani “Brake Check” (i to dva puta). Za one koji nisu upoznati s ovom terminologijom, radi se o naglom stiskanju kočnice dok se vozite neposredno ispred nekog vozila, “kako bi provjerili”, da li je vozilo iza vas ostavilo dovoljno razmaka od vas…

Nakon što je prvi puta “provjerio kočnicu”, vozač Laccetia je dao gas i krenuo, no odmah potom ponovo stao na kočnicu još jače, što očito vozač Volva koji je bio iza njega nije očekivao, te je to rezultiralo sudarom (kontaktom vozila).

Gotovo trenutno (kao da je bio spreman na situaciju), vozač plavog Chevroleta izlazi iz auta i mobitelom fotografira vozilo koje je lupilo u njegov stražnji kraj auta. Iako je to malo čudna reakcija (svatko normalan bi prvo pitao drugog vozača da li je dobro, i pogledao što je sa svojim automobilom), no to ne mora značiti da je dotični gospodin unaprijed imao plan i pripremu za ovakav scenarij, samo baca sumnju na to. Tim više što je u jednom trenu pogled usmjerio točno u “Dash Cam” (kameru koja je snimala iz automobila), te vrlo brzo nakon toga odlučio odustati od svega i otići svojim putem, bez da su i razmijenili dokumente.





