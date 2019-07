VIDEO: Vožnja motora s naočalama vam predstavlja problem? Vjerujte, niste jedini, no evo dobar savjet!

Znate li onaj osjećaj kada vozite motor, a ispod kacige morate imate dioptrijske naočale bez kojih jednostavno ne vidite i ne možete voziti? Ako nosite naočale i vozite motor, sigurno imate ovaj problem i vjerujte, niste jedini!

Vožnja motora s naočalama mnogima predstavlja problem, no Aaron ima dobar savjet… foto: YouTube / PwnsJones

Za prave bajkere ništa ne može zamijeniti vožnju na motoru na otvorenoj cesti. Vožnja na motoru pogotovo za vrijeme lijepih i sunčanih dana poseban je osjećaj, no ne i za one koji moraju nositi leće ili još gore, dioptrijske naočale ispod kacige.

Aaron s YouTube kanala “PwnsJones” odlučio se snimiti i na simpatičan način pokazati svima kakav je to zapravo osjećaj kada morate voziti motor, a ispod kacige imate dioptrijske naočale te koliko je to zapravo opasno po život vozača i ostalih sudionika na cesti.

Leće ili naočale za vrijeme vožnje motora?

Iako je prije više nosio leće, u posljednje vrijeme Aaron nosi samo naočale. Leće su ga kako on tvrdi znale previše iritirati i sušiti oči, pogotovo za vrijeme vožnje motora pri većim brzinama. U slučaju da je vani sunce, potrebno je nositi i sunčane naočale, no kako Aaron ističe u svom videu, velika je razlika u nošenju dioptrijskih i sunčanih naočala ispod kacige.

Kako dioptrijske naočale ugrožavaju sigurnost vožnje na motoru?

Prije svega, nije ih tako jednostavno niti staviti na glavu i potrebno ih je “ugurati” iza uha dok je kaciga na glavi. Najveći nedostatak nošenja dioptrijskih naočala ispod kacige je to što kada se pomakne kaciga pomiču se i naočale ali ne u istom smjeru gdje i naš pogled. Tada je potrebno par sekundi da bi vam se oči navikle te da nejasna slika postane jasna. Par sekundi zvuči malo, no kada ste na motoru to baš i nije mala stvar i svaka sekunda nepažnje je opasna. Kao što je već rečeno, velika je razlika u nošenju dioptrijskih i sunčanih naočala ispod kacige jer sunčane naočale ne stvaraju smetnje dok se “pomiču” sve dok zatamnjeni dio naočala ostaje u našem vidokrugu.

Aaron ističe kako naočale ugrožavaju i gledanje zgodnih žena na motorima jer kada se naočale pomaknu, ne vidite baš najbolje pa zgodne žene izledaju kao da ih gledate kroz staklenu bocu koja se trese. No šalu na stranu, vratimo se pravom problemu…

Kako riješiti problem vožnje motora ako imate dioptriju?

Pri kupovini kacige vrlo dobro pripazite kakvu kacigu kupujete!

Ako ne želite da vam naočale smetaju, trebali bi kupiti kacigu koja ne pritišće previše naočale i ne pomiče ih na najmanji pomak kacige.

“Pretpostavljam da su takve kacige malo veće i imaju više lufta odnosno imaju tanju postavu. Naravno, to je zapravo vrlo opasno jer kaciga mora biti čvrsta i imati jaku postavu kako bi vas zaštitila pri eventualnom padu. No, kada malo bolje pogledam, vrlo je važno i da dobro vidite dok vozite…” – izjavio je Aaron.

Aaron je s oduševljenjem najavio svoj odlazak na lasersko skidanje dioptrije LASIK metodom nakon kojeg više nikada neće imati ovakvih ili bilo kakvih problema s vidom za vrijeme vožnje u kojoj toliko uživa.

Laserskim skidanjem dioptrije rješavate se dioptrije pa tako više nema potrebe za nošenjem leća ili naočala i zbog toga velik broj vozača kao i profesionalnih sportaša odlučuje se na ovaj sve popularniji zahvat. Više o laserskom skidanju dioptrije možete pročitati na stranicama očne poliklinike Optical Express. Pogledajte i ljetne popuste koje možete iskoristiti do kraja srpnja na pregled i na sve metode skidanja dioptrije.

Kakva su Aeronova iskustva nakon skidanja dioptrije LASIK metodom, pogledajte u njegovoj prvoj vožnji motora bez dioptrije!

Možda će vas zanimati:

Razmišljate li o skidanju dioptrije, evo kada možete sjesti za volan ili putovati avionom!

Poznati doktor Dean Šarić otkriva nam svoju bajkersku stranu