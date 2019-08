VOZAČI OPREZ – Došle nove rigorozne kazne, nogu s gasa, pamet u glavu!

Novim strožim kaznama želi se stati kraj divljanju nekih vozača na cesti! Oduzimaju auto i nove novčane kazne do 20.000 kuna, pa si mislite…

Vlada je odlučila opaliti najteže prometne prekršitelje i to tamo gdje ih najviše boli, a to je po džepu! foto: Pixabay

Jučer nam je stigao i “Dan D” za hrvatske vozače. Policija je odlučila, nema više labavo, tko krši zakon na cesti bit će opaljen po džepu i to ogromnim kaznama. Oduzimanje automobila prijeti najtežim prekršiteljima prometnih propisa, slijede i znatno veće novčane kazne, pa stisnite gas do daske! Vruće je ljeto, nema dvojbe, ali jednako će postati vruće i vozačima koji redovito i nesavjesno krše prometne propise na cestama Hrvatske. Policija i Vlada odlučila je novim pravilima i zakonom opaliti najteže prometne prekršitelje i to tamo gdje ih najviše boli, a to je po džepu. A, u opasnosti su i automobili koji mogu biti oduzeti. Dosljedno provođenje kazni za prometne prekršaje utječe na pridržavanje prometnih propisa. Dakle, po onoj staroj narodnoj – ako ne ide drugačije – udari po džepu!

Korištenje telefona za vrijeme vožnje koštat će vas puno skuplje! foto: Pexels

Tako nova novčana kazna za korištenje mobitela tijekom vožnje iznosi 1.000 kuna. Po novom ako ne koristite tijekom vožnje sigurnosni pojas ili na neprikladan način prevozite djecu kazna je sa starog iznosa od 500 kuna sada skočila na 1.000 kuna. Prema novom tko ponovi teški prometni prekršaj ostat će bez automobila. Ako vozač drugi put u tri godine ponovi neki od najtežih prometnih prekršaja vozačka dozvola oduzet će mu se na najmanje šest mjeseci, a za treći i svaki sljedeći put na najmanje godinu dana. Prema novom privremeno će se oduzimati vozilo, odnosno sredstvo počinjenja prekršajnog djela i to do odluke suda koju je dužan donijeti u roku od 15 dana. Isto se od odnosi i za vozila koje su vozili vozači koji su ih posudili, što će povećati odgovornost samih vlasnika vozila kome će dati svoje vozilo na upravljanje, te preuzeti i na sebe odgovornost u takvim slučajevima.

Propisan je i prekršaj nepoštivanja sigurnosnog razmaka između vozila na autocesti, uvodi se obveza snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom audio i vizualnim uređajima, a omogućit će se i provjera statusa vozačke dozvole na mrežnim stranicama MUP-a. Najveći mogući broj negativnih prekršajnih bodova za pojedini prekršaj povećava se sa sadašnjih tri na šest. Do sada smo imali stare novčane kazne od 5.000 do 15.000 kuna pa se sada povećavaju na 10.000 do 20.000 kuna za osam najtežih prekršaja – vožnja u suprotnom smjeru na autocesti ili brzoj cesti, prekoračenje brzine u naseljenom mjestu za više od 50 km/h, namjeran prolazak kroz crveno svjetlo, odbijanje testiranja na alkohol ili droge, vožnja pod utjecajem droga ili alkohola iznad 1,5 g/kg, vožnja prije stjecanja prava te za vrijeme dok je vozačka dozvola privremeno oduzeta ili ukinuta.

Sretna vožnja, samo lako, penzionerski…