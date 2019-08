Znate li postoji li Fiat Panda Abarth?

Fiat Panda Abarth… Možda to i nije tako bezvezna ideja!?

Automobili marke Fiat neraskidivo su vezani s markom Abarth kada su u pitanju njegove nabrijane sportske verzije automobila. Do sada smo vidjeli skoro sve Fiatove modele u Abarth verziji koje su s ponosom nosile ovo legendarno ime, kao i legendarni zaštitni znak škorpiona u boji. No, vjerujemo kako niste uočili da do sada nije bilo Abarth verzije popularne Fiat Pande.

Doduše, osobno smo se vozili u prototipovima prijašnjih modela Pande koju je sportski odjel Fiata isprobavao na cesti u okolici Torina, a tada se radilo o tek jednom prototipnom primjerku koji je vozio po svakodnevnoj cesti, ali „sportski“ nastavci na karoseriji modela bili su izrađeni od drva, polakirani i pričvršćeni na karoseriju, Dok niste lupili prstom i probali magnetom niste znali p čemu se radi. Naravno, Abarth verzija ne bi bila ono što očekujemo od takvog modela, ali nismo smjeli dignuti poklopac motora, a ni stručnjaci Fiata nisu bili spremni dati bilo kakve podatke o motoru. Da, išao je kao vrag, hrpa konja i mala lagna karoserija, naravno!

No, nije sve tako crno. Pogledajte fotografiju automobila Fiat Panda Abarth. I premda Abarth nikad nije obradio Pandu u 40 godina njenog postojanja, ona je eto pred nama. Ovaj put, to će po svemu sudeći biti prva serijska Panda Abarth. Podsjetimo, najsnažnija verzija Fiat Pande ispod poklopca je imala 1,4-litarski 16V motor najveće snage 100 KS u drugoj generaciji od 2006. do 2011. I to sa ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. Ubrzavala je do stotke za 9,5 sekude uz najveću brzinu 185 km/h i prosečnu potrošnju goriva 6,5 l/100 km. Njena proizvodnja je prestala 2010. zbog pooštrene ekološke norme (imala je 154 g/km CO2).

Dizajner automobila iz Južne Afrike Matthew Parson, odlučio je pokazati kako bi izgledala Fiat Panda Abarth. Ovaj projekt je dobio ime „200“, a za izradu Fiat Pande Abarth korištena je treća generacija Pande. Navodno je ispod poklopca motora ove Pande Abarth tvornički 1,4 Multiar turbo motor na benzin s 200 KS i 300 Nm. Ova verzija Abartha i dalje je samo pusti san. Možda dočekamo službenu verziju Panda Abarth u narednim godinama kada dolazi nova generacija Pande.