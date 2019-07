VW uskrsnuo svoj legendarni model “Bulli”, no nije sve baš onako kao što smo dugo priželjkivali!

Nakon nekolicine klasičnih Mustanga, par primjeraka Corvette, Jaguarovog prelijepog modela E-Type i još pokojeg zauvijek moderniziranog (čitaj: upropaštenog) automobila, na red je stigao i Volkswagenov legendarni “Bulli” – dokaz da više ništa nije sveto…

Volkswagen Transporter… Microbus… Kombi… “Bulli”… Sve su to nazivi koji opisuju VW-ov legendarni Type 2 – automobil u kojem su svoje guzice prevozili poduzetnici, turisti, hipiji i teroristi. Volkswagenov model koji još tamo negdje od 1949. godine predstavlja jedan od najslađih, najsimpatičnijih i najupotrebljivijih automobila svih vremena. Stoga nikoga ne čudi da je upravo „Bulli“ tijekom godina i godina postojanja dobio status legende koja itekako živi u očima entuzijasta. Ali i puno šire.

U današnje vrijeme Volkswagen svako malo najavljuje novu generaciju ovog modela. Konstantno se evocira povijest i raznorazne bitnije ili pak one manje bitne vijesti i najave oko uskrsnuća „Bullija“ itekako pune kuloare u domeni svijeta automobila. Ideja je već godinama osvježiti sjećanje na ovaj smiješan i simpatičan automobil, ali istovremeno za „Bulli“ predstaviti neka nova vremena. A to pak u pod nazivom Buzz (kako se taj novi retro-model naziva) u prijevodu znači obaveznu elektrifikaciju.

Uglavnom, ovaj Volkswagen Type 2 pred vama možda izgleda kao obnovljeni automobil s datumom proizvodnje iz šezdesetih godina, ali ovdje nije riječ o „Bulliju“ kakav u i tamo sretnete na cesti. Jer ovaj automobil nema klasični zrakom hlađeni motor u kombinaciji s voznim svojstvima parobroda iz 1843. godine. Ovaj je „Bulli“ kao projekt predstavljen svijetu prije nekoliko dana u Volkswagenovom centru za inovacije i inženjering u Kaliforniji (IECC) i kao takav zapravo služi za reklamu, tj. prezentaciju tehnoloških postignuća marke i koncerna kojem pripada.

Dakle, izuzev pogona na struju, ovaj je Volkswagen krcat tehnologijom i predstavlja konkretnu i direktnu demonstraciju sile u obliku električnog konceptnog automobila iz 1962. teleportiranog u 2019. godinu. A u bazi je riječ o Microbusu s 11 prozora.

It’s the Type 20 all-electric bus concept based on the 1962 Type 2 aka “the newest and oldest concept vehicle” from @vw pic.twitter.com/Luqjjw6fFF — Sasha Lekach (@sashajol) 2. srpnja 2019.

Ideja od strane tvoraca s jedne je strane bila zorno prikazati do kuda je tehnologija zajedno s elektrifikacijom i autonomijom u današnje vrijeme stigla. S druge je pak strane ova vesela ekipa milenijalaca s diplomom svijet automobila htjela podsjetiti na dvije dekade Volkswagenove prisutnosti u Silikonskoj dolini, dok je pak s one treće ideja očito bila i evocirati povijest, te ovaj projekt uobličiti u nešto poznato, toplo i simpatično. Dakle, ekipa se izuzev u struju itekako razumije i u marketing, zar ne?!

Što se pogonskog agregata tiče, električna baterija ima nominalnu snagu od 10 kWh. To u usporedbi s nekim aktualnim električnim automobilima poput Tesle Model 3 i nije toliko puno, ali u kombinaciji s Porscheovim ovjesom najnovije generacije koji podiže i spušta automobil prema potrebi i željama, ovaj naelektrizirani „Bulli“ za neke itekako nudi razloga za obožavanje.

Naravno da se u cijeloj priči o ovom projektu našla sva sila ekrana i u smislu automobila totalno nebitnih stavki opreme. Uostalom, kako drugačije opisati stropni zaslon koji stvara digitalni krov i postojanje tzv. „digitalnog pomoćnika“ koji se može pozvati putem mikrofona u automobilu. Ili pak sustav prepoznavanja lica u stvarnom vremenu koji prepoznaje vozača uspomoć biometrijske kontrole pristupa vozilu. No onaj najsmješniji dio priče svodi se na sustav zbog kojeg ovaj „Bulli“ pozdravlja svog vlasnika ili vlasnicu kada se on (ili ona) približi. A to je pak nepotrebno koliko i smiješno, pa se na kraju krajeva vrijedi zapitati je li sve to doista potrebno imati u automobilu?

…ili je to pitanje već odavno odgovoreno…

Uglavnom, kada se sve zbroji i oduzme, ovaj je projekt zanimljiv s tehničke i tehnološke strane. Zanimljiv je i zbog korištenih materijala za koje su autori inzistirali da u što većem obimu budu na prirodnoj bazi. Isto tako je zanimljiv i svima onima kojima ekrani predstavljaju najvažniju stavku u sklopu jednog automobila, a i onima koji nemaju prijatelje, pa im je lijepo da ih automobil pozdravlja prije ulaska u njega. No s druge strane za sve nas kojima automobil predstavlja puno više od generičkog spoja na četiri kotača, ovaj je „Bulli“ tek još jedan kamen u lijesu svijeta automobila koji iz dana u dan pratimo i volimo. I zato je ovo u biti jedna tužna vijest…