VIDEO: U Mini ugradio motor V8 sa 600 KS i složio malo čudovište koje proždire gume!

Sitan ali dinamitan – ovaj mini u stanju je nove novcate gume “proždrijeti” za manje od dvije minute, a sve dokaze pokušava sakriti ogromnim oblakom dima!

Born to Kill Tires – 77′ Blown LS Austin Mini – LS Fest West foto: YouTube

Nama možda nije toliko poznat, no Dario Gaiga sigurno nije nepoznato ime na Holley LS Festu. Prošle je godine podigao prašinu sa svojim “Po-Mod” Twin Turbo LS Chevrolet Chevette, a ove je godine predstavio novi projekt koji je složio samo s jednom namjerom, a to je da uništava gume!

Maleni Austin Mini iz 1977. godine nije često metom tuninga, jer njegovi vlasnici dobro znaju kako je za očuvanje njegove vrijednosti najbolje ostaviti ga u što izvornijem stanju, no koliko god se s time slažemo ne možemo reći da i ovako složeni primjerak nije zanimljiv. Baš naprotiv itekako nam je zapeo za oko, pogotovo s ovakvom grdosijom od motora koja viri iz haube više no što je sam krov malenog Minija. Naravno i ovaj puta se radi o LS V8 motoru iz Chevroleta koji razvija 600 konja. Kako bi to sve uspio ubaciti u malenu karoseriju, morao ju je kompletno preraditi.

Da je prerada uspjela i u potpunosti izvršava svoj zadatak (ubijanje guma), vidjeli ste u videu iznad. Takav zadatak rješava za samo minuti u 45 sekundi, te u toj ludoriji isporuči toliko dima da Dario nije mi primijetio da su mu već dobrih 30-ak sekundi pokušavali signalizirati da se zaustavi. Dobro da je stao, jer kako kaže, da je nastavio još par sekundi duže sigurno bi gume eksplodirale.

Nešto više o samom autu pogledajte u videu niže…